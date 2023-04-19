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EPDK'dan elektrik üretimine ön lisans

Akfen Yenilenebilir Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) 4 farklı ilde Türkiye’nin ilk depolamalı elektrik üretim tesislerinden olacak 140 MW’lık elektrik depolama ve 140 MW’lık elektrik üretim tesisi kurmak için ön lisans aldığını açıkladı

Giriş: 19.04.2023 - 18:01 | Güncelleme: ABONE OL
EPDK'dan elektrik üretimine ön lisans
HABERTURK.COM

Akfen Yenilenebilir Enerji, halen yatırım aşamasında bulunan ve yatırımlarının tamamlanması ile portföyüne dâhil olacak elektrik depolama tesisi projelerindeki son durum hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulundu.

Buna göre elektrik depolama tesisi başvuruları kapsamında Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından toplam 380 MW müstakil depolama tesisi başvuruları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından uygun görülmüştü. Bununla birlikte Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 17’nci maddesi kapsamında depolama tesisine verilen hakka istinaden toplam 285 MW kapasiteli GES ve RES ön lisans başvurularının yapılmış olduğu bildirilmişti.

140 MW'LIK ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ KURACAK

Akfen Yenilenebilir Enerji, EPDK’dan Türkiye’nin ilk depolamalı elektrik üretim tesisi lisanslarından olan Çanakkale Üçpınar’da 50 MW, Erzurum’da 30 MW, Amasya’da 30 MW ve Aydın’da da 30 MW olmak üzere toplam 140 MW’lık ön lisans aldı. Şirket bu tesislerin yanlarına aynı kurulu güçlerde olmak üzere toplam 140 MW’lık da elektrik üretim tesisi kuracak.

Akfen Yenilenebilir Enerji, depolamalı üretim tesisi müracaatlarından iki projenin ise ön lisans süreçlerinin devam ettiğini duyurdu.

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