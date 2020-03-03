Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, EPDK Başkanlığına, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Mustafa Yılmaz'ın ataması yapıldı.

AA'nın haberine göre; Yılmaz, kararla EPDK Başkanlığına yeniden atanmış oldu.

MUSTAFA YILMAZ KİMDİR?

Mustafa Yılmaz, 1966 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Yılmaz, Nizip'teki ortaöğreniminin ardından 1984-1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı. 1989 yılında İstanbul'da serbest avukatlığa başlayan Yılmaz,1993-2004 yıllarında enerji sektöründe avukat olarak çalıştı.

Yılmaz, 21 Şubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Kurul Üyeliğine atandı, 28 Ocak 2010'da EPDK İkinci Başkanı olarak görevlendirildi.

20 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Başkanı olarak atanan Yılmaz, görev süresinin bitimini müteakiben 1 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla da EPDK Başkanı olarak ikinci kez atandı.

İngilizce bilen Yılmaz, evli ve üç çocuk babası.