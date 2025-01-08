Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem eOkul ne zaman kapanıyor? 2025 MEB E Okul VBS ne zaman kapanacak? E okul not giriş ekranı girişi son gün ne zaman?

        E Okul ne zaman kapanacak? 2025 MEB E Okul not girişleri ne zaman kapanıyor?

        Yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından gözler E okul Veli Bilgilendirme Sistemi kapanma tarihlerine çevrildi. E okul kapanış tarihi öğretmenlerin notları girdiği tarihe göre değişiklik göstermektedir. Karne heyecanı devam ederken öğrenciler "2025 MEB E okul ne zaman kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 21:58 Güncelleme: 08.01.2025 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yoğun geçen okul dönemi ile birlikte milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi E Okul not giriş sisteminin ne zaman kapanacağını merak ediyor. Yarıyıl tatiline az bir süre kala dönemin bitişine hazırlanan öğrenciler ve veliler E Okul VBS sistemi ile notlarını görüntülüyor. Peki, E Okul not girişi ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

        • 2

          E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

          2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönemin bitmesiyle birlikte öğretmenler not durumunu e-okul sistemine girerek dijital karne oluşturacaklar.

          E-Okul sistemine giriş yapan öğrenci ve veliler, 1. dönemin sona erecek olmasıyla birlikte karne görüşlerini ve devamsızlık bilgilerini görebilecekler.

          E-okul sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları değerlendirdiği tarihe göre farklılık gösteriyor.

          E-Okul not girişi, karne gününe kadar açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

        • 3

          E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

          Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

          E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Los Angeles'ta yangın! 30 bin kişi tahliye edildi
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Selim İleri hayatını kaybetti
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Domuzlardan kaçarken uçuruma düştü!
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Trump'ın Grönland ısrarı ve ABD'nin Kuzey Kutbu Stratejisi
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Şeyda polisin katili için karar!
        Şeyda polisin katili için karar!
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        '2025'te rüzgar arkamızdan esecek'
        Türk mutfağına merak saldı
        Türk mutfağına merak saldı
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        Koç'tan Galatasaray ve Özbek'e sert sözler!
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        Bakan Fidan: Kıbrıs'ta tek yol iki devletli çözüm
        "Ekonomide kırılganlıkları azalttık"
        "Ekonomide kırılganlıkları azalttık"
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        "Babamın mezarı reklam yeriniz olmasın"
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Eren Elmalı artık imzaya kaldı!
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Habertürk Anasayfa