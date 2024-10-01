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        Haberler Yaşam Enkazdan kurtardığı köpeği Oscar'la bisiklet turu yapıyor

        Enkazdan kurtardığı köpeği Oscar'la bisiklet turu yapıyor

        Muğla'da yaşayan Orhan Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da enkazdan kurtardığı Oscar'la bisiklet turu yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:14 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:14
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        Enkazdan kurtardı! Oscar'la bisiklet turu
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Orhan Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde Hatay'da enkazdan kurtardığı ve 'Oscar' ismini verdiği köpeğini sırt çantasında gittiği her yere götürüyor.

        Yılmaz, depremlerden etkilenen Hatay'da kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katıldığı sırada enkazdan çıkardığı köpeğin sahibine ulaşamadı.

        Bunun üzerine köpeği sahiplenen ve Oscar adını veren Yılmaz, can dostunu yanından ayırmıyor.

        Çıktığı bisiklet turlarında da Oscar'ı yanında götüren Yılmaz, çantasında taşıdığı köpekle bisiklete biniyor.

        Yılmaz, gazetecilere, Oscar ile sadece kısa turlar değil uzun yolculuklar ve kamplar yaptığını söyledi.

        Köpeğiyle seyahat ettiği için mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, köpeğinin bisiklete binmek için heyecanlandığını dile getirdi.

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        #Bisiklet Turu
        #enkazdan kurtarılan köpek
        #oscar
        #hatay deprem
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