Enkazdan gönderilen "Baba ben burada öleceğim" mesajı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre gelmiş

MÜTEAHHİT VE BİNA SAHİBİ ASLİ KUSURLU

İddianamede, 2019'da 7 katlı olarak yapımı tamamlanan binanın, daha sonra zeminde yapılan asma kat nedeniyle 8 kata çıkarıldığı belirtildi.

Zemin ve asma katın iş yeri, üstteki 6 katın ise mesken olarak kullanıldığı belirtilerek, binanın depremden önceki ve sonraki fotoğraflarına yer verildi.

İddianamedeki Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda sanıklardan bina sahibi Akil İnal'ın, zeminde bulunan iş yerlerinin kullanım alanını artırmak amacıyla asma kat yaptırdığı belirtildi. İnal'ın, izinsiz, projesiz ve ruhsatsız tadilat yaptırarak, binanın yıkılmasında asli kusurlu olduğu kaydedildi. Raporda ayrıca binanın statik proje içeriğinin yeterli ve uyumlu olmadığı, temel donatı alanı yetersizliği ve temel zemin emniyet gerilmesi yetersizliği bulunduğu, proje aşamasında yapılan bu eksikliklerden yapı denetim firması yetkilileri ve yapı denetim firmasında görevli statik proje denetçileri ile belediyenin proje kontrolünden sorumlu kişilerin kusurlu olduğu aktarıldı.

Binanın yapım aşamasında donatı detaylandırması yetersizliğinin olduğu, inşa aşamasındaki bu eksiklikten ise binanın kaba inşasının tamamlamasından sorumlu olan müteahhit Mithat Tümyürek'in asli kusurlu olduğu belirtildi.