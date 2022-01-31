'Daha güzel bir şey görmedim!'

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Başrollerini; Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar'ın paylaştığı 'Alice Müzikali'nin yeni sezon provaları başladı. Kadroda yer alan Arıkan, önceki gün Sarıkaya'nın dans ettiği anları Instagram hesabından yayınladı.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER: DAHA GÜZELİNİ GÖRMEDİM!

Enis Arıkan'ın paylaştığı dans videosu sosyal medyada gündem oldu. Yakın arkadaşına övgü dolu sözler sarf eden Arıkan, gönderisine "Daha güzelini görmedim!" notunu düştü.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Öte yandan Serenay Sarıkaya 11 gün önce, şok bir olay yaşamıştı. Ünlü oyuncu, otomobiliyle Etiler'deki evine doğru giderken aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelenmişti.

"KADES'İ MUTLAKA İNDİRİN!"

Yaşanan tatsız olayın ardından Sarıkaya, soluğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde almıştı. Takıntılı hayranından şikayetçi olan Serenay Sarıkaya, daha sonra sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Son günlerde basına da yansıyan ve geçtiğimiz birkaç aylık süre boyunca bana, iş arkadaşlarıma, yakın çevreme zarar verme eğiliminde olan, korku dolu anlar yaşatan, tehdit eden ve psikolojik baskı yaratan şahısla ilgili emniyet teşkilatımızın olaya müdahale etmesi ve konuyu adli birimlere taşıması sonucu mahkeme tarafından bir karara varıldı. Bu süre zarfında kendimi ne kadar çaresiz hissettiğimi, etrafımdaki sevdiğim insanları koruyamadığım duygusu ile ne kadar kahrolduğumu sizlere tarif etmem mümkün değil. Çok ama çok üzgünüm. Bu ve benzeri nice hikayeleri her gün bir sürü kadının yaşadığını bilmenin verdiği sorumluluk ile bu mesajı paylaşmak istedim.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Aile İçi ve Kadına Şiddet Mücadele Birimlerinden Komiser Nurdan Hanım, Komiser Betül Hanım, Komiser Züleyha Hanım ve ekiplerine bu süreci müthiş bir hassasiyetle yürütüp ben ve benim gibi kadınların yalnız olmadıklarını hatırlattıkları için teşekkür ederim. Onlar gibi güçlü polis kadınların varlığını bilmek açıkçası içimi bir nebze daha rahatlattı.

Nurdan Hanım bir de 'KADES' uygulamasından bahsetti. Tüm kadınların telefonunda mutlaka olması gereken bu uygulama; doğrudan yakınınızda olan ilgili birimleri haberdar ediyor ve daha hızlı müdahaleyi mümkün kılıyor. Lütfen yükleyin... Dilerim yazdıklarım faydalı olabilir. Sevgiyle kalın...

BARIŞTILAR

Ünlü isim, ayrıca bu süreçte kendisine destek olan ve kısa bir süre önce ayrıldığı işletmeci sevgilisi Umur Evirgen ile yeniden bir araya gelmişti. Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Evirgen'in mekanında sahneye çıkmıştı. Müslüm Gürses'in 'Unutamadım' şarkısını seslendiren ünlü oyuncu, performansıyla adından söz ettirmişti.