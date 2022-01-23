"BÖYLE BİR ŞEYİ TAHMİN ETMEMİŞTİM"

Ünlü oyuncu, iki gün önce de Maslak'ta objektiflere yansımıştı. Serenay Sarıkaya, "Uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyordu. Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası." açıklamasını yapmıştı.