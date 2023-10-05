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        Haberler Magazin Engin Hepileri ustası Haldun Dormen'in önünde eğildi - Magazin haberleri

        Engin Hepileri ustası Haldun Dormen'in önünde eğildi

        Engin Hepileri, 25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödül Töreni'nde hastalığı nedeniyle kırmızı halı üzerine konulan bir koltuğa oturan ustası Haldun Dormen ile birlikte kamera karşısında poz verdi. Dormen'in önünde eğilen Hepileri, "Yoğunluktan arayı epey açtık ama böyle galalarda birlikte olup, sarılıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 08:16 Güncelleme: 05.10.2023 - 08:17
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        • 1

          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 1997'den beri tiyatroyu desteklemek ve geliştirmek amacıyla dağıtılan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu.

          Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen'in hastalığı nedeniyle kırmızı halı üzerine konulan bir koltuğa oturarak konukları karşıladığı törene ünlü isimler ilgi gösterdi.

        • 2

          USTASININ ÖNÜNDE EĞİLDİ

          Kırmızı halıdan geçen Engin Hepileri, Haldun Dormen ile birlikte objektiflere poz verdi. Beş kategoride yarışan ve yönetmenliğini yaptığı ‘Kim Bu Ben’ oyunuyla ödül töreninde yarışan Hepileri, önünde eğilerek poz verdiği ustası Haldun Dormen ile hasret giderdi.

        • 3

          "YÜZÜNÜ ÇOK AZ GÖRDÜM"

          Haldun Dormen, "Afife Ödülleri’nin 25'inci yılının kutlanması beni çok mutlu ediyor” derken, öğrencisi Hepileri için ise, "Çok mutluyum. Engin çok sevdiğim bir öğrencim. Bugün ayakta duramadığım için oturarak karşılıyorum konukları. Harika bir öğrenciydi sonra yüzünü çok az gördüm" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "GURUR DUYUYORUM"

          Ustasının bu sözlerinin kendisini mutlu ettiğini belirten Engin Hepileri, "Haldun hoca, beni hep yemeklere davet eder, ben de çok az icabet edebildim. Arayı epey açtık yoğunluktan ama böyle galalarda birlikte olup, sarılıyoruz. Çok önemli adaylar var. Aday olmak bile müthiş bir gurur benim için. Onun için bu gece benim için mutluluk verici. Hocamın da yanındayım ve gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

        • 5

          "TİYATRO EV GİBİ BİR YER"

          Gecede 'Yapı Kredi Özel Ödülü'nün sahibi olan Merve Dizdar, ikinci kez 'Afife Jale Ödülü' aldığını dile getirdi. Oyuncu, "Burada olmaktan çok mutluyum. Müthiş bir organizasyon ve gece. Tiyatro ev gibi bir yer. Ödül alacağım bildiğim halde çok heyecanlıyım. Çok yetenekli olduğumuzu düşünüyorum; yönetmenler, oyuncular, sporcular... Bu görülmeye de başlandı. Bundan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

        • 6

          Merve Dizdar, anne olmak için gün sayan yakın arkadaşı Ezgi Mola’nın oğluna Can ismini vereceğini de açıkladı.

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