Engelsiz Filmler Festivali 7 Haziran'da başlıyor

“Bir arada film izlemek mümkün” sloganıyla on iki yıldır sinemaseverlerle buluşan Engelsiz Filmler Festivali, 7-13 Haziran tarihleri arasında Türkiye ve dünya sinemasının merakla beklenen yapımlarını erişilebilir olarak Ankaralı sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl Mete Gümürhan’ın Beraber, Aslı Özge’nin Kara Kutu, Büşra Bilginer’in Kıyıda, Aslıhan Ünaldı’nın Suyun Üstü ve Nehir Tuna’nın Yurt filmleri yer alıyor.

Yarışmanın jürisinde ise sinema yazarı Evrim Kaya, yönetmen Somnur Vardar ve akademisyen Ali Karadoğan bulunuyor.

Kara Kutu

REKLAM

Jüri üyeleri, kategorisini belirleyecekleri bir ödül ile birlikte En İyi Yönetmen ve Jüri ödüllerinin sahiplerini seçerken; Seyirci Özel Ödülü’nün sahibini ise her yıl olduğu gibi gösterimler sonrası kullandıkları oylarla izleyiciler belirleyecek. Seyirciler oylarını Braille alfabesi ile basılan pusulalarla da kullanabilecekler. Ödül sahipleri 13 Haziran Perşembe saat 19:30’da Goethe-Institut’ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Kıyıda

Ulusal Uzun Film Yarışması’nda 5 Film Yer Alıyor

Ulusal Uzun Film Yarışması’nda Mete Gümürhan’ın Rotterdam’da doğup büyümüş Zeki’nin, annesinin kaybı ve babasının Türkiye’ye taşınma kararıyla yaşadığı travmaya odaklandığı Beraber; Aslı Özge’nin bir apartman avlusunda sıkışıp kalan bina sakinleri arasındaki endişe ve korkuyu perdeye taşıdığı Kara Kutu; Büşra Bilginer’in kamerasını yıllar sonra bir araya gelen dört kız kardeşin hikâyelerine çevirdiği Kıyıda; Aslıhan Ünaldı’nın parçalanmış bir ailenin çıktıkları yelken yolculuğunda yeniden bağ kurma çabalarına odaklandığı Suyun Üstü; Nehir Tuna’nın 90’ların sonunda Türkiye’deki siyasi kutuplaşma ortamında 14 yaşındaki Ahmet’in yaşadıklarını perdeye taşıdığı Yurt olmak üzere 5 film yer alıyor.