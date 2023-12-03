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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Engellilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalar - Teknoloji Haberleri

        Engellilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalar

        Birçok sektörde örneklerine rastlanan yapay zeka uygulamaları engellilerin de hayatını kolaylaştırıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:37 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:37
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        Engellilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalar
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        Telefon uygulamaları, hem engelliler hem de gönüllülerce kolay erişilebilir olması ve yapay zeka ile güçlenmesiyle hayatı kolaylaştıran teknolojilerin başında geliyor.

        Yapay zeka, görme engelliler için betimleme aracı olurken, görüntü tanıma teknolojileriyle oluşturulmuş uygulamalar dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın olarak kullanılıyor.

        TEKNOFEST'TE ÖDÜL ALAN PROJE

        Bu uygulamalardan biri de görme engelli Zülal Tannur'un arkadaşlarıyla geliştirdiği ve TEKNOFEST İzmir'de birincilik ödülü alan "From Your Eyes".

        Uygulama görme engelli kullanıcılara yapay zeka ve gönüllülerin işbirliğiyle betimleme hizmeti sunmayı amaçlıyor.

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        Kullanıcılar uygulamaya fotoğraf yükledikten sonra yapay zeka teknolojisi fotoğrafa bir taslak açıklama oluşturuyor.

        Kullanıcı bu açıklamanın yeterli olmadığını belirtirse fotoğraf gönüllülere ulaştırılıyor. Makine öğrenmesi teknolojisi ile gönüllülerin taslaklar üzerinde yaptığı değişiklikler uygulama tarafından öğreniliyor. Böylece uygulama gönüllülerin iş yükünü azaltıyor.

        "BE MY EYES"

        Görme engelliler için geliştirilen uygulamalardan "Be My Eyes" ile gönüllüler ile görme engelliler arasında videolu görüşme olanağı sağlanıyor.

        Uygulamada 560 binden fazla görme engelli, 7 milyondan fazla da gönüllü bulunuyor.

        Ayrıca, metin seslendirme teknolojileri yapay zekanın etkisiyle engellilerin hayatlarını kolaylaştırıyor. Söz konusu uygulamalar cihaz ekranında bulunan metni yapay zeka desteğiyle seslendiriyor.

        KONUŞAN KİTAPLIK

        Görme engellilerin hayatını kolaylaştıran uygulamaların başında sesli kitaplar geliyor.

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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca görme engellilerin kitaplara erişimini hızlandırmak, eğitim ve öğretimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan "Konuşan Kitaplık" ile kitaplara erişim sağlanabiliyor.

        Uygulamayla kitaplar, gönüllü okurlar aracılığıyla görme engelli üyelerin taleplerine göre seslendiriliyor.

        Turkcell'in "Hayal Ortağım" uygulamasıyla güncel haberlere, köşe yazılarına ve film betimlemelerine erişilebiliyor.

        "Yol Arkadaşım" navigasyon sistemiyle de Türkiye'deki bazı alışveriş merkezleri gezilebiliyor.

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