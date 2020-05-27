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2022 Sayılı Yasa kapsamında düzenli yardım alan yaşlı, engelli, dul, yetim ve şehit yakınları gibi ihtiyaç sahiplerine bin liralık destek verilmesinin ardından Engelli Hakları Federasyonu Başkanı, Engelliler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Cemalettin Gürsoy, engelli malulen emeklilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.

Gürsoy, müşteri azlığı nedeniyle kepenk indiren esnaf ve hiç geliri olmayan kişilerin göz önünde bulundurulmadığına dikkat çekerek, malulen emekli vatandaşların da maaşlarında kesinti yapıldığını söyledi.

SGK'nın maaş kesintisi yöntemine atıfta bulunan Gürsoy, "Yeni Değişen Sağlık Kurulu Rapor Yönetmeliği’ne (ÇÖZGER) eklenen “Her kurum yeni rapor isteyebilir” maddesiyle ‘Sürekli” ibareli raporların bir hükmü de kalmamış oluyor." ifadesini kullandı.

Yönetmeliğe eklenen maddeyle, SGK'nın erken emekli ve engelli malulen emeklilerin maaşını durağana aldığını vurgulayan Gürsoy, maaşı kesilenlerin SGK’ya gidip durumunu sorduklarında, söz konusu vatandaşların kontrole gönderildiğini ve SGK'nın "Rapor sonucuna göre tekrar maaşınız bağlanacak" yanıtını aldığını ifade etti.

Hastane yolunu tutan vatandaşların bu süre zarfında aylık alamadığını söyleyen Gürsoy, randevu sürelerinin uzun oluşuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 2 ayda randevu alıp hastaneye gitme şansını yakalayanlar her yıl kontrol şartıyla raporunu alıp beklemeye başlıyor. Yaklaşık 6 aydır maaşı bağlanmayan kişiler hâlâ bekliyor" şeklinde konuştu.

İhtiyaç sahiplerine verilen desteğin sosyal devlet anlayışına güzel bir örnek olduğunu kaydeden Gürsoy, koronavirüs yüzünden evlerinde hapis hayatı yaşayan engellilerin maaşlarının ödenmesini talep etti.