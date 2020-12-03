Dünya Engelliler Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 Aralık günü çeşitli etkinliklerle geçiyor. Öte yandan bugün engelli bireylere destek olup hakları konusunda dikkat çekmek isteyenler ise sosyal medya hesaplarından paylaşımlarıyla desteklerini ortaya koyuyor. Twitter, Faceboook, Instagram WhatsApp durumu gibi sosyal platforlardan paylaşım yapmak isteyenler için Dünya Engelliler Günü sözleri ve mesajları haberimizde derledik. İşte, Dünya Engelliler Günü güzel sözler ve resimli Engelliler Günü mesajları...