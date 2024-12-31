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        Haberler Gündem Güncel Engelli öğrenciler yeni yıla ağaç dikerek girdi | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de engelli öğrenciler yeni yıla ağaç dikerek girdi

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde belediyenin Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki yeni yıl kutlama etkinliklerine katılan Başkan Dr. Hasan Akgün, etkinlik sonunda engelli öğrenciler ile birlikte ağaç dikti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 13:03 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:04
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        Engelli öğrenciler yeni yıla ağaç dikerek girdi
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        Her yılın son günü ilçenin farklı bölgelerine onlarca ağaç dikerek yeni yılın karşılandığı İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bu yıl da gelenek bozulmadı. 2024 yılının son gününde Muratçeşme ve Mimaroba mahallelerine 25 adet ıhlamur, manolya ve gingko ağacı dikildi.

        Büyükçekmece Belediyesi Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde engelli öğrenciler ile birlikte yılsonu etkinliğine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, engelli öğrenciler ve ailelerinin yeni yıllarını kutladı.

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        Yılbaşı pastasının kesilmesinin ardından Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin bahçesine ağaç dikildi. Engelli öğrenciler ile birlikte ağaç diken Başkan Akgün, Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin 2025 yılını "Doğaya Dönüş" yılı olarak ilan ettiğini hatırlattı.

        Başkan Akgün, "Bugün Büyükçekmece engelliler eğitim ve iş merkezinde ağaçlarımızı diktik çünkü yarın artık 2025'e merhaba diyoruz, aynı zamanda Büyükçekmece ilçesinde belediye meclis kararıyla 2025 yılı doğaya dönüş yılı olarak ilan edilmiştir. Doğaya dönüş demek işte ağaç dikmek, yeşili arttırmak, doğaya sahip çıkmak, kuşuyla kurduyla, canlısıyla cansızıyla tümüyle doğayı korumaktır. 2025 yılı her şeyden önce barış, huzur, mutluluk ve özgürlük yılı olsun" dedi.

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