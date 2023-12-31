Engelli kızını öldürüp, intihar eden baba helallik istemiş

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Savcılık incelemesi sonrası baba ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerin ardından baba ve kızın cenazesi, Gümüşhane’nin Zigana köyü Maruflu Mahallesi’nde toprağa verildi.

HELALLİK İSTEMİŞ

Yurt dışında emekli olduğu öğrenilen 5 çocuk babası Yaşar Aytekin’in olaydan önce 2 sayfalık bir mektup kaleme aldığı ortaya çıktı.

Çocukları arasında birikimi olan para, ev, arsa ve arabasının kime kalacağını vasiyet eden baba Aytekin’in imzası da yer alan notta “Ben ölürsem kızıma kim bakacak? Ortada kalır. Birbirinize sahip çıkın; sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin” yazdığı öğrenildi.