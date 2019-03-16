Olay, Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.K.(66),M.A.(49),E.C.(51) ve A.T (49) zorla eve getirdikleri N.K.'yı darp etti. Ardından N.K.´ya cinsel istismarda bulunan 4 kişi, bir süre sonra evden ayrıldı. Bağırarak yardım isteyen N.K.'nın sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. N.K., sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre N.K.´nın ifadesini alan polis, N.K., M.A., E.C. ve A.T.´yi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.