Engelli kadına komşu şiddeti! Dakikalarca darbetti

Bu sırada aynı sitede oturan Asiye D. ise çocuğun üzerine soğuk su döktü ve orada oynarsa kaynar su dökeceğini söyleyerek tehdit etti.

DHA'nın haberine göre, olay geçtiğimiz Mayıs ayında meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Züheyla Tamer'in 10 yaşındaki oğlu site bahçesinde oyun oynuyordu.

İddiaya göre; Asiye D., birkaç gün sonra çocuk aynı yerde arkadaşlarıyla oynarken saksıyı çocukların üzerine atmak istedi ve ölümle tehdit etti.