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        Haberler Gündem Engelli araç limiti 2024: Engelli araç ÖTV muafiyeti üst limiti ne kadar, kaç para olacak?

        Engelli araç limiti artıyor! 2024 engelli araç ÖTV muafiyeti üst limiti ne kadar olacak?

        Engelli araç ÖTV muafiyeti üst limiti yeni yılda değişecek. 2023 yılında 1 milyon 4 bin lira olan engelli araç üst limiti, 2024 yılında yeniden değerlendirilecek. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden değerleme oranı da belli oldu. İşte, 2024 engelli araç limiti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:18
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        • 1

          Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte yeniden değerleme oranı netleşti. 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak belirlendi. Bu kapsamda gözler "Engelli araç ÖTV muafiyeti üst limiti ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 engelli araç limiti ile ilgili detaylar...

        • 2

          2024 ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ

          Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2024 yılı için netleşti. Buna göre, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58.46 artışla 1 milyon 591 bin 255 TL’ye yükselecek.

        • 3

          CUMHURBAŞKANI DÜŞÜREBİLİR VEYA ARTIRABİLİR

          Cumhurbaşkanı'nın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranında değişikliğe gitmezse 1 Ocak 2024'ten itibaren artış yüzde 58,46 olacak.

        • 4

          ENGELLİLİK ORANI

          ÖTV muafiyetinden faydalanabilmek için araç satın almadan önce engel durumunu beyan etmek adına bir sağlık kuruluşundan, "ÖTV istisnalı araç kullanabilir" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu almak gerekiyor.

          Raporda belirtilen engel durumu yüzde 90 oranının üzerinde ise şartsız muafiyet sağlanırken engel oranı yüzde 90’ın altında olan kişiler, alacakları otomobilde sadece engellerine yönelik düzenleme yaparak ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyorlar.

          Engel oranı yüzde 90’ın altında olan sürücünün kendi aracını kullanabilmesi için TSE onaylı aparat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Yüzde 90 ve üzerinde engelli olan kişinin aracını ise yakınlık derecesi gözetilmeksizin herkes kullanabiliyor.

        • 5

          ENGELLİ ÖTV İNDİRİMİ HESAPLAMA

          ÖTV indirimi araçlar için hesaplanırken şu yöntemler kullanılır.

          - Engelli araç indirimi hesaplama yapılırken aracın ham fiyatına ÖTV uygulanır ve ham fiyat ile ÖTV fiyatı toplanarak toplam tutarın KDV’si eklenir.

          - Araç satın alırken faydalanacağın indirimlerden bir diğeri de KDV indirimidir. Normal şartlarda %18 KDV ödenirken engelli indiriminden faydalandığından bu oran %15’lere kadar düşer.

          KDV ve ÖTV ile yapılan ayrı ayrı indirimler, satın almak istediğin aracın satış fiyatı yaklaşık olarak %30-32 arasında değişir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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