Engellere rağmen oyuncu oldu: Nadir bir hastalıkla mücadele eden adamın hikayesi

ADAM PEARSON İLE TANIŞIN!

Pearson, bugüne kadar 30 tıbbi prosedürden geçti. Brighton Üniversitesi'nde işletme yönetimi okudu. Üniversiteden mezun olmak, BBC gibi önemli kanallarda televizyon yapımcılığı yapan Pearson için başarılı bir kariyerin başlangıcı oldu. Ayrıca bazı yapımların (The Undateables ve Beauty and the Beast) oyuncu kadrosunda önemli bir rol oynadı.