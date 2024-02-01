Engellere rağmen oyuncu oldu: Nadir bir hastalıkla mücadele eden adamın hikayesi

Pearson, film endüstrisinin yüzdeki kusurları kötü karakterlerle bağdaştırmasını kendi lehine çevirdi. Ayrıca yüze uygulanan protez makyajlara güvenmek yerine, daha gerçekçi olması açısından gerçekten yüz kusuru olan insanlara oyunculukta ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Pearson, sinemadaki stereotiplerden kurtularak vücut anomalisi yaşayan insanları oynatmanın, toplumda onlara karşı yapılan damgalamayı ve zorbalığı azaltmaya katkıda bulunabileceğine inanıyor. Bir röportajında "Bunu toplumda ne kadar çok insan görürse, damgalanma da o kadar az olur" diye belirtti.