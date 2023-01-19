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'Enflasyon faiz artışında yavaşlamak için hâlâ çok yüksek'

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Lagarde faiz artışlarında verilere bağlı kalarak istikrarlı şekilde devam edeceklerini belirtti

Giriş: 19.01.2023 - 17:04 | Güncelleme: ABONE OL
'Enflasyon faiz artışında yavaşlamak için hâlâ çok yüksek'
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Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğuna dikkat çekti ve faiz artış hızının devam edeceği sinyalini verdi. Lagarde, Davos'ta katıldığı panelde yaptığı konuşmada politika yapıcıların enflasyonu hedef seviyeye döndürme çabalarından vazgeçmeyeceklerini taahhüt etti.

"NEREDEN BAKARSIZ BAKIN, ENFLASYON ÇOK YÜKSEK"

Lagarde, "Nereden bakarsanız bakın, enflasyon çok yüksek. Enflasyonu zamanında yüzde 2'ye geri getirebilmek amacıyla yeterince uzun süre kısıtlayıcı bölgeye geçene kadar bu rotada kalacağız" ifadelerini kullandı.

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