Enflasyona karşı 'uzman' kalkanı

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Enflasyonun yüzde 85'i aşarak yatırım araçlarını solladığı ortamda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcıları uzmanlara güvenerek enflasyona karşı kalkan oluşturmaya çalışıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre toplam 14.4 milyonu bulan BES katılımcılarından tam 3.2 milyon BES yatırımcısı 43,5 milyar liralık birikimini uzmanlara teslim etti. Uzmanların yönettiği 'değişken fonların getirisi enflasyonu yenerek aylık yüzde 10.44'e yıllık ise yüzde 223'e kadar çıktı. BES fonlarının toplam getirisine bakıldığında hemen tüm fonların enflasyonu geride bıraktığı görülürken en fazla kazancı yüzde 18.5 ile hisse senedi fonları yatırımcıları kazandı. Yüzde 10.4 getiri sağlayan değişken fonları yüzde 9 ile katılım fonları ve yüzde 7.9 ile karma esnek fonlar takip etti. Kıymetli maden fonları yüzde 6.3 ve tahvil faizlerindeki düşüş nedeniyle yıllık getirisi düşük olan borçlanma araçları fonları ise 1 ayda yüzde 5.26 kazandırdı.

TEKNOLOJİ FONU 1 AYIN LİDERİ

Hisse senedi fonlarını bir aylık getirisi yüzde 18.5 olurken son 1 ayda Anadolu Hayat Emeklilik Teknoloji sektörü fonu yüzde 28 getiri ile lider oldu. Yüzde 26 ile Allianz Yaşam Koç İştirak endeksi fonu ikinci yüzde 25 ile Metlife Emeklilik hisse fonu ise üçüncülük ipini göğüsledi . Bir çok hisse senedi fonunun Borsa İstanbul'un getirisi olan yüzde 22'yi geçtiği görüldü. Hisse senedi fonlarında yıllık olarak en iyi kazancı yüzde 221 ile Cigna Sağlık hisse fonu sağladı. İkinci yüzde 197 ile Fiba Emeklilik hisse senedi fonu üçüncü ise yüzde 195 ile Axa Hayat hisse fonu oldu.

DEĞİŞKEN FONLAR HİSSEYİ ARATMADI

Borsa İstanbul'un yüksek performansıyla getirileri katlanan hisse fonları yatırımcılarını değişken fon yatırımcıları da yalnız bırakmadı. Uzmanların yönettiği bu fonların bir çoğunun getirisi yüzde 20'yi geçti. Katılım Emeklilik Değişken fonu yüzde 24, Cigna Sağlık ve Metlife Emeklilik değişken fonları uzmanlara güvenip birikimini yönettiren yatırımcıya yüzde 23 kazandırdı. Yıllık getirileri bakıldığında ise Cigna Sağlık değişken fonunun yüzde 223'lük rekor kazancı göz doldurdu. Aynı emeklilik şirketinin 2 fonu daha en iyi getiri sağlayan ilk üç arasına girdi. Yine uzmanların yönettiği ancak bu kez taşıması gerekli hisse veya tahvil konusunda kısıtlamaları az olan karma fonlar da aylık yüzde 14'e ve yıllık yüzde 97'ye varan kazançları ile göz doldurdu.

STANDART FONLARA MERKEZ DESTEĞİ

Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine devam etmesi ile piyasada tahvil ve bono faizlerinin düşmesi devlet iç borçlanma araçları ile tahvillere yatırım yapan fonların getirisini artırdı. Standart fonların aylık getirisi yüzde 11'e kadar çıkarken yıllık getiriler de yüzde 70'i aştı. Ancak yine de enflasyonun altında kaldı. Borçlanma araçları fonları da yıllık yüzde 50 civarındaki getiri ile reel olarak yatırımcısına kaybettirdi ama aylık getiri yüzde 5'i aşarak aylık enflasyonu aştı.

FONU SEÇEMEYEN KAYBETTİ

Fonunu iyi seçemeyen yatırımcı ise büyük kayba uğradı. Para piyasası fonlarını tercih edenler aylık yüzde 15 ve yıllık yüzde 19 ile enflasyonun oldukça altında getiri ile yetindi. Altın ve döviz fonlarında yıllık getiri yüzde 40-50 düzeyinde kalırken başlangıç fonlarında da kazanç yüzde 21 ile sınırlandı.