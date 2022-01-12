DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, yabancılara konut satışının hem kurdaki yükseliş hem de pandeminin sona erecek olması nedeniyle patlayacağını düşündüğünü belirterek 30 bini İstanbul'da olmak üzere yabancılara 70 bin civarında konutun satılabileceğini söyledi. Yılmaz konut maliyetlerindeki artıştan korunmak için eskiden 36 aylık kontratlar yaptıkları evleri 1 yılda bitirmeye çalışacaklarını belirtti. Tüm dünyada konut talebinin pandemi kaynaklı arttığını söyleyen Yılmaz, "İnsanların beklentileri de değişti. Daha yatay, şehrin merkezinde, bahçeli veya en azından balkonlu evlere inanılmaz talep var. Öyle ki 1+1 evlere bile yarım oda büyüklüğünde balkon yapıyoruz. Pandemi döneminin ardından yüksek kat dönemi artık bitti diye düşünüyorum" diye konuştu. Şimdiye kadar yaptıkları projelerden müşterilerinin evleri yatırımlık aldıklarını ifade eden Yılmaz, şu anda ise tamamen yaşamak ve oturmak için konut talebi olduğunu yeni dönem nedeniyle villa konseptini şehrin merkezine getirdiklerini dile getirdi.

KONUTTA ‘FIRSAT FİYAT’ DÖNEMİNDEYİZ

TÜİK tarafından açıklanan son konut satış rakamlarını da yorumlayan Ziya Yılmaz, “2021’in 11 aylık döneminde toplam 1.3 milyon adetlik konut satış rakamına ulaşıldı. Kasım ayı itibarıyla görülen hızlı artışı şöyle okumak lazım; konut sektöründe ‘fırsat fiyat’ diyebileceğimiz bir dönem yaşanıyor. Pandemi günlerinde nitelikli konut arzında yavaşlama olmasına rağmen, konut talebi artarak devam ediyor. Küresel emtia fiyatlarındaki yükselişle birlikte, iç pazarda İnşaat maliyetleri ortalamaya bakacak olursak yüzde 100’ün üzerinde artmış durumda. Bazı kalemlerde bu artış 18 aylık dönemde yüzde 400’e yaklaşıyor. Maliyetlerdeki bu artış nedeniyle bugün konut alan, gelecek aya kıyasla çok daha uygun fiyatla konuta erişmiş oluyor” dedi.

ENFLASYONA KARŞI SADECE KONUT KORUR

Tüm dünyada gayrimenkule olan talebin artmasındaki bir diğer etkenin “güvenli liman” algısı olduğuna dikkat çeken Ziya Yılmaz şöyle devam etti: “Küresel Konut Fiyat Endeksi'nin üçüncü çeyrek verilerine göre, dünyada konut fiyatı en çok artan ülke, yüzde 35,5’lik oranla Türkiye oldu. Bu veri bize şunu gösteriyor; Tüketici, konut yatırımının enflasyona karşı en güvenli liman olduğunun farkında. Çıkan fırsatları kaçırmak istemiyor. Faizlerdeki düşüş ve ihtiyaca cevap verecek nitelikteki konutlar da bu artış ivmesini destekliyor.” Konut yatırımının enflasyona karşı güvenli liman olduğunu somut rakamlarla da örnekleyen Ziya Yılmaz, şu bilgileri paylaştı: “İnşaat maliyetleri ve emtia fiyatları, dolardan daha hızlı bir yükseliş gösterdi. Bu açıdan, dolara yatırım yapan için bile emtiaya oranla ciddi bir kayıp söz konusu. Gayrimenkulün getirisi ise, hem emtia hem de dolardan çok daha fazla bir prime imza attı.

Daha pandeminin en başında Çekmeköy’de hayata geçirdiğimiz Ormanköy projesi, 10 bin TL metrekare fiyatla satışa başlamıştı. Aradan geçen 1.5 yılda yüzde 350 civarında artışla metrekaresi 35 binlik fiyatlar görülüyor. Yine devam eden bir başka projemiz olan Nişantaşı Koru’da ilk alanların, proje bittiğinde yatırımlarını yine üçe katlamış olmasını bekliyoruz. Yine Levent’teki projemizde de buna benzer bir tablo oluşacağını tahmin ediyoruz. Özetle, kısa vadede konut, arz talep dengesine göre durağan bir dönem yaşayabilir. Ama orta ve uzun vadede, maliyet artışı, arzın düşmesi gibi etkenlerle doların çok üzerinde bir artış yaşayabilir. Dolayısıyla, dövizde dönemsel yükselişler her zaman olur. Fakat 10-20 yıllık vadede konutun kazandırdığını hiçbir yatırım aracı kazandıramaz.”

KONUT ALMAK İÇİN EN DOĞRU ZAMAN

Konut fiyatlarındaki artışı yorumlayan “Türkiye’de belirli aralıklarla ‘balon’ tartışmalarına şahit oluyoruz. Birileri de istemeyerek de olsa bu kötü niyetli tartışmaların peşinden koşuyor. Bugün gelinen noktada ise olan, ev almak isteyip de bu tartışmalardan etkilenen vatandaşa oldu. Bu kesim, vatandaşın ev sahibi olması resmen engelledi. Geçen yıl da söyledim, önceki yıllarda da sürekli altını çizdim: Konut almak için en doğru zaman içinde bulunduğumuz zaman…” ifadelerini kullandı.

ORMANKÖY’DE TESLİMLER BAŞLIYOR

2021 yılının, tüm dünya açısından olağanüstü gelişmelerle dolu bir yıl olduğuna dikkat çeken Ziya Yılmaz’a göre, küresel çapta yaşanan zorluklara rağmen, ülkemizin özellikle büyüme ve ihracat noktasında gösterdiği performans, ekonomik temellerin ne kadar güçlü olduğunu bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 2021’in DAP Yapı özelinde ise başarılı bir yıl olduğunu söyleyen Ziya Yılmaz, “2020’de yatırımına başladığımız İstanbul’daki Ormanköy projemizin hemen ardından 2021’de de Nişantaşı Koru projesini hayata geçirdik. Rekor denebilecek bir hızlı ilerlediğimiz Ormanköy projesinde bu yılın ilk yarısında teslimlere başlayacağız. Yine önümüzdeki dönemde İstanbul’un finans ve iş merkezi olan Levent’te yer alan yeni projemiz için son hazırlıklarımızı yapıyoruz” diye konuştu. DAP olarak iş bitirme becerileri, erken teslim geleneği ve dönemin koşullarına uygun stratejik projeleriyle sektöre yön verdiklerinin altını çizen Ziya Yılmaz, “Sadece geçen yıl 1.000 konutun teslimini gerçekleştirdik. Bu yıl da yine 1.000 konutun teslimini gerçekleştireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

HEDEF 5 YILDA 35 MİLYAR TL YATIRIM

Ülke ekonomisine ve kent estetiğine katkı vizyonuyla, yeni yatırımlar için sabırsızlandıklarını söyleyen Ziya Yılmaz, “DAP, sağlam finansal temellere dayanan ve istikrarlı büyüyen bir firma. Güçlü bir özsermaye yapımız var. Yatırım için seçtiğimiz araziler, ürettiğimiz nitelikli konutlar sayesinde ayağımızı yere sağlam basarak ilerliyoruz. Proje geliştirdiğimiz bölgelerde bilimsel çalışarak verileri işliyor, arz-talep dengesini iyi analiz ediyor, piyasanın hareketli olduğu dönemlerde de sıkışık olduğu dönemlerde de bu disiplinle yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Pandemiyle birlikte yüzbinlerce insana dokunduk. Hatırlayacağınız üzere İzmir’de Mavişehir ve Çeşme’de üç büyük araziyi portföyümüze eklemiştik. İstanbul’da ise Beykoz ve Pendik’te de arsa stokumuz bulunuyor. Tüm bunlara Levent’te, bölgenin en büyük projesi olacak yeni yatırımımızı da eklediğimizde, DAP markası olarak kendimize 5 yılda 35 milyar TL'lik yatırım hedefi koyduk.” dedi.

DAP markasının yeni yatırımı olan, Emlak Konut GYO güvencesi ile hayata geçirilecek olan Levent’teki yeni projeleriyle ilgili de konuşan Ziya Yılmaz, “İstanbul’un finans ve iş merkezi olan Levent’te yer alan yeni projemizde ön talepleri almaya başladık. Levent’teki projemiz, şehrin merkezinde, yeşil alana erişimi bulunan, iş, sanat, kültür, eğitim ve sağlık merkezlerinin tam ortasında country tarzı bir yaşam imkanı sunuyor. Aynı zamanda Levent bölgesinin en büyük projesi olacak olan bu yeni projemizin, hem Levent’in hem de İstanbul’un yeni yüzü olacak nitelikte olacağını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim…” diye konuştu.

DAP’I BİR DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ

Kent estetiğine yaraşır, çevreye ve insan hayatına duyarlı, dönemin gerekliliklerine cevap verebilen, 50 yıl sonra bile değerine değer katacak projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz şu bilgileri paylaştı: “Türkiye’de konut geliştirme anlamında ciddi bir know-how oluştu. Biz artık Türk markalı konut geliştiricilerinin dünyaya açılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sayede, buradan sağlanacak kaynakla milli gelirimize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda DAP’ı bir dünya markası yapma vizyonuyla yurtdışı pazarlarla ilgili analiz-araştırma süreçlerimiz devam ediyor. Bununla ilgili olarak da ilk çalışmamıza Portekiz’in başkenti Lizbon'da başladık.”