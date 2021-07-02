Enflasyon oranı, 2021 Haziran ayı için merak ediliyor. Enflasyon oranı her ayın 3'ünde açıklanıyor. Peki 2021 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü tarafından saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını bekliyor.