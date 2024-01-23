Günlük yaşantımızı direkt olarak etkileyen enflasyon halk arasında da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Bu nedenle enflasyon ne demek konusu da büyük bir merak uyandırmaya başladı. Enflasyon, genel bağlamda devamlı olarak ürün ve hizmetlerin fiyatlarının artış göstermesi anlamına gelir. Ancak bir ürün veya hizmet bazındaki artışı enflasyon olarak kabul etmek doğru olmaz. Enflasyon genel olarak fiyatların belirli bir yüzdede artış göstermesi demektir.