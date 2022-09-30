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Enflasyon Ne Zaman Açıklanacak? Eylül Ayı Enflasyon Beklentisi ne? | 2022 Eylül Ayı Enflasyon Oranı

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne? | 2022 Eylül ayı enflasyon oranı

Enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih, ekonomi piyasalarının yakın merceğinde. Enflasyon oranları her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Ağustos ayında TÜFE yüzde 1,46 artış gösterirken enflasyon oranı yıllık 80,21 olarak açıklandı. Böylelikle 1.46'lık bir artış yaşanmıştı. Peki, eylül ayı enflasyonu ne olacak? Enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Eylül ayı enflasyon oranı ve tarihleri…

30.09.2022 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve piyasalar yön veren enflasyon oranı memur ve emekli zammı için belirleyici etmen olacak. Ekonomi piyasaları tarafından merakla beklenen enflasyon oranları kira zamlarını, TEFE TÜFE oranlarını ve birçok kalemde maaşları etkileyecek. İç ve dış piyasada yön verici olan bu gelişmelere yön verecek enflasyon oranlar eylül ayı için belirlenecek. Peki, Enflasyon ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne? İşte 2022 Eylül ayı enflasyon oranı...

  • ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 tarihinde açıklayacak.

  • AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NEYDİ?

    Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,69, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,39 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,46, Yİ-ÜFE yüzde 2,41 yükseldi.

    TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,21 artış gösterdi.

    Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 74,13, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 143,75 arttı.

  • EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yılsonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 67,73 oldu.

    Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

    Geçen ay yüzde 3,28 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,98'e geriledi. Cari yılsonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 70,6'dan yüzde 67,73'e geriledi.

    TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 41,99'dan yüzde 36,73'e, 24 ay sonrası için de yüzde 24,35'ten 20,63'e indi.

  • BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yılsonunda enflasyonda düşüşün daha net hissedilmeye başlanacağını ifade etti. Bakan Nebati açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Çözmemiz gereken sorunların başında Enflasyon geliyor. Bizler, ekonomimizde durgunluğa ve işsizliğe sebebiyet vermeden fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü arttırmak için gereken tüm mücadeleyi kararlılıkla vermeye devam ediyoruz. Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşmeyle birlikte enflasyonu da yeneceğiz. Yılsonundan itibaren de bu düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız. Gıda enflasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için, temel gıda maddelerinde KDV oranlarını indirdik.

    Diğer bir güncel müjdemiz de çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıdır. İşverenlerimiz tarafından 2023 Nisan ayının sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerini karşılamaları için ödeyecekleri bin TL'yi aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız"

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