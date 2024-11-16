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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enflasyon muhasebesi şirket karlarını yutuyor - İş-Yaşam Haberleri

        Enflasyon muhasebesi şirket karlarını yutuyor

        Lila Kağıt, 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları, devam eden yatırımları ve halka arz sonrası gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Lila Kağıt'ın 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre vergi sonrası net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre 9,3 puanlık artış göstererek 981 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin brüt karını enflasyon muhasebesi uygulaması düşürürken net kar halka arzdan elde ettiği gelirin faizi nedeniyle önemli oranda arttı. Şirketin brüt karı 2,7 milyardan 2,6 milyara inerken net karı 129 milyon liradan 980 milyon liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:58
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        Enflasyon muhasebesi karını azalttı
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        80’den fazla ülkeye yaptığı ihracatı ve Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markaları ile temizlik kağıdı sektörünün oyuncularından biri olan Lila Kağıt’ın CEO’su Alp Öğücü ve CFO’su Işıl Tireli; şirketin 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları, devam eden yatırımları ve halka arz sonrası gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Lila Kağıt’ın 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre vergi sonrası net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre 9,3 puanlık artış göstererek 981 milyon TL olarak gerçekleşti.

        Şirketin üretim yapısı ve satışları hakkında bilgiler veren Lila Kağıt CEO’su Alp Öğücü, şöyle konuştu: “Lila Kağıt olarak bugün tek kampüste, 300 bin m2 alanda, 4 kağıt makinesi ile eşine ender rastlanır büyüklükte bir tonajda üretim gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 26 konverting hattı ve 53 paketleme makinesini kapsayan makine parkurumuz, bize birçok farklı ürünü geliştirme imkânı veriyor. Yakın ve uzak pazarlar olmak üzere 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye’de kendi markalarımız olan Sofia, Maylo ve UltraBerrak ile faaliyet gösterirken; yurt dışında ise temizlik kağıdı üreticilerine bir yandan hammadde olarak bobin kağıt, bir yandan da tamamlayıcı olarak konverting ürün satıyoruz. 2024 yılının ilk 9 ayında, ulusal ve uluslararası piyasalarda yaşanan ekonomik zorluklara rağmen 160 bin tonluk satış yaparken, satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 seviyesinde artırmayı başardık.”

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        ERZURUM TESİSİ DEĞER KATACAK

        Şirket bundan sonraki kar ve büyüme hedefi için Erzurum yatırımına çok güveniyor. 2024 Mayıs ayında gerçekleşen halka arzın ardından, temizlik kağıdı sektöründe sürdürülebilir büyüme hedefi ile yeni yatırımlara odaklandıklarını belirten Öğücü, “Erzurum; 2018’de araştırmalarına başladığımız, 2022 yılında iş planı tamamlanan bir yatırım. Doğu Anadolu ve Karadeniz’in ilk temizlik kağıdı üretim tesisini kuruyoruz. Türkiye’nin batı bölgesinde yoğunlaşmış bir temizlik kağıdı üretim stratejisinin aksine ilk etapta hem Anadolu’nun büyük kısmı hem de Gürcistan, Irak, Azerbaycan gibi yakın pazarları da içine alan 30 milyonu aşkın nüfusa sahip pazarlara daha hızlı ve daha düşük lojistik maliyetle sevkiyat yapmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bölgede sanayiciliğin gelişimi ve istihdama da önemli bir katkı sağlayacağız. Halka arzın hemen ardından inşaatına başlanan ve yapımı devam eden tesisimizde hava müsaade ettiği sürece 2024’ün sonuna kadar çalışmaya niyetliyiz. 2025’in yaz aylarında konverting bölümü devreye girecek şekilde planlamamızı yapıyoruz. Bobin kağıt üretimimizin de 2027 yılında Erzurum’da faaliyete geçmesiyle hedef pazarlarımızı genişleteceğiz.”

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        “16 Futbol Sahası Büyüklüğündeki GES Projemizi Devreye Aldık”

        Sürdürülebilirlik stratejilerinin temel unsurlarından biri olan etkin ve verimli enerji yönetimi ile yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarını önceliklendirdiklerini ifade eden Öğücü, şöyle devam etti: “Bu kapsamda ilk olarak Tekirdağ Ergene fabrikamızın çatılarında 12,5 MW kapasite ile güneş enerjisi üretimine başladık. Yaklaşık 16 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplayan güneş enerjisi santralimiz bu yönüyle Türkiye ve dünyanın sayılı GES projelerinden biri olurken, yaklaşık 10.000 hanenin tüketimi ile eşdeğer seviyede elektrik üretebilecek.” Ağır sanayi bir faaliyet yürütmelerinden dolayı bu kadar ölçekli bir santralin, tesisin enerji tüketiminin yüzde 8’ini karşıladığını ifade eden Öğücü, “Farklı lokasyonlarda da GES yatırımı yaparak ilk olarak taahhütümüz olan 50 MW’lık kısmı tamamlamayı, ardından tüketimimizin yüzde 50’sini aşacak bir yatırıma kadar çıkmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar sayesinde elektrik tüketiminde yıllık ortalama 14 M$’lık avantaj sağlamış olacağız. İkinci adım olarak Bitlis’te arazi tipi GES yapmak için çağrı mektubumuz ve imar iznimiz onaylandı, ÇED onayı aşamasındayız. Bitlis’te bu defa yaklaşık 50 futbol sahası büyüklüğünde bir alana yatırım yaparak 28,1 MW kapasiteli GES’i hızlıca devreye almak istiyoruz” diye konuştu.

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        9.3 MİLYAR LİRA GELİR

        Finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lila Kağıt CFO’su Işıl Tireli şöyle konuştu: “Dokuz aylık süreçte 9,3 milyar TL konsolide net satış geliri elde ettik. Vergi sonrası net dönem kârımız ise geçen yılın aynı dönemine göre 9,3 puanlık artış göstererek yüzde 10,6 seviyesine yükseldi ve net kârımız 981 milyon TL olarak gerçekleşti. 2024 yılı dokuz aylık dönemde Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler arasında kârlılığı en yüksek olan ilk 100 şirket arasında yer alıyoruz.”

        Tireli şöyle devam etti: “Şirketimiz kuruluşundan beri odağında tuttuğu ve iş modelinin temelini oluşturan ihracat modeli ile kur riskinden doğal korunma sağlarken, net ihracatçı pozisyonuyla dış ticaret fazlası veren bir yapıya sahip. Bu kapsamda 2024 yılının dokuz aylık döneminde yüzde 73’lük bir ihracat oranı elde ettik. Düşük finansal borçluluk ve 11 milyar TL’yi aşan özkaynaklarımız da bizi betimleyen en güçlü finansal göstergelerimiz arasında yer alıyor.”

        Halka arz sonrası yaptıkları ilk olağan genel kurulda alınan karar ile 1 Ağustos 2024 tarihinde bir önceki yıl kârının yüzde 88,42’si tutarında brüt kâr dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Tireli, “Son 11 yılın 10’unda düzenli kâr dağıtımı yapmış bir şirket olarak, finansal pozisyonumuza, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçlarına, sektörün içinde bulunduğu ve ekonomik ortamdaki koşullara bağlı olarak geçmiş performansımız ile tutarlı olacak şekilde kâr dağıtımını devam ettirmek hedeflerimiz arasında yer alıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

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