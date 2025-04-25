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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enflasyon beklentilerinde yükseliş - İş-Yaşam Haberleri

        Enflasyon beklentilerinde yükseliş

        Yıllık enflasyon beklentileri nisanda piyasa katılımcıları ve reel sektör için yükselirken, hane halkı için değişim göstermedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:31 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:31
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        Enflasyon beklentilerinde yükseliş
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

        Buna göre, nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 ve reel sektör için 0,6 puan yükselerek yüzde 41,7'ye çıkarken, hane halkı için değişim göstermeyerek yüzde 59,3 seviyesinde sabit kaldı.

        Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 4,1 puan azalarak, yüzde 27,2 oldu.

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