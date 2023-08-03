Enflasyon verileri açıklandı! Temmuz ayı enflasyon oranları yüzde kaç?
Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı. Özellikle Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın son enflasyon açıklamaları sonrası gözler Temmuz ayı enflasyon oranlarına çevrilmişti. TÜİK tarafından açıklanan 2023 Temmuz TÜFE oranlarına göre aylık bazda enflasyon yüzde 9,49 olarak kaydedilirken yıllık bazdaki enflasyon artış oranı ise 47,83 olarak kaydedildi. İşte güncel enflasyon oranları...
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Temmuz ayı enflasyon oranları bugün açıklandı. Özellikle Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın son enflasyon açıklamaları sonrası ekonomi çevreleri Temmuz ayı enflasyon oranlarını yakından merak ediyordu. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranları yüzde kaç oldu İşte merak edilen detaylar...
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TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI
2023 Temmuz TÜFE oranlarına göre aylık bazda enflasyon yüzde 9,49 olarak kaydedilirken yıllık bazdaki enflasyon artış oranı ise 47,83 olarak kaydedildi. Kira artış oranında dikkate alınan 12 aylık enflasyon oratalamsı ise yüzde 57.45 olarak kamuoyuyla paylşaıldı.
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HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADARDI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları açıkladı. Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.
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6 AYLIK ENFLASYON ARTIŞI YÜZDE 20 SINIRINDA
TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyon artışı kamu persoenlleri, emekli maaşları ve kamudan ödeme alan hak sahiplerinin maaşlarının belirlenmesinde kullanılıyor.
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BAŞKAN ERKAN'IN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLAMASI
Hatırlanacağı gibi TCMB Başkanı Erkan 3. Enflasyon Raporu'nun sunumunda 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 58 olarak açıkladı. Önceki raporda tahmin yüzde 22.3 olarak açıklanmıştı. 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 8.8'den yüzde 33'e, 2025 beklentisi ise yüzde 5'ten yüzde 15'e çıktı.