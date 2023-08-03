TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI

2023 Temmuz TÜFE oranlarına göre aylık bazda enflasyon yüzde 9,49 olarak kaydedilirken yıllık bazdaki enflasyon artış oranı ise 47,83 olarak kaydedildi. Kira artış oranında dikkate alınan 12 aylık enflasyon oratalamsı ise yüzde 57.45 olarak kamuoyuyla paylşaıldı.