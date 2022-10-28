''Enerjide yeni müjdeyi paylaşacağız''

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunu duyurdu, yakında enerjide yeni bir müjdeyi paylaşacağını söyledi. Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiğini hatırlatan Erdoğan ''İnşallah yakında enerjide yeni müjdelerin sevincini milletimizle paylaşacağız. Yerli ve yenilenebilir enerji üretimine yaptığımız yatırımlarla, ülkemizin dışa bağımlılığını merhale merhale azaltıyoruz. İnşallah Rusya’dan doğal gazı Türkakım olarak Türkiye’den Avrupa’ya dağıtım yapacağız.'' dedi.

''KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ''

Ankara Spor Salonunda düzenlenen AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında Kanal İstanbul Projesi'ne de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kanal İstanbul Projesi, Türkiye Yüzyılımızdaki sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz arasındaki yerini korumaktadır. Yakında Kanal İstanbul Projesi başlayacak. Seçim tarihine kadar elbette milletimizle paylaşacağımız yeni projelerimiz olacaktır.'' dedi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 11'İNCİ EKONOMİSİYİZ"

''Satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünyanın en büyük 11., Avrupa'nın 4. büyük ekonomisi konumuna çıkardık'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: ''Son 20 yılda reel olarak yüzde 172 ve dolar bazında yüzde 237 büyüme kaydettik. Yüzde 5.5 büyüyen Türkiye ekonomisi 2021'de ikiye katlayarak yüzde 11 seviyesine ulaştı. Enflasyonu kontrol altına alarak ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmeyi sürdüreceğiz.''

"TOGG'UN İLK ARACINI 29 EKİM'DE BANTTAN İNDİRİYORUZ"

İhracatın 250 milyar doların üzerine çıktığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: ''Dış ticaret hacmini 520 milyar dolara ulaştırdık. Esnaf ve sanatkarlarımızı tüm imkanlarla destekledik, güçlendirdik. Dış temsilcilik sayımızı 255'e çıkartarak temsil ağımızı yaygınlaştırdık. Ülkemizi uluslararası platformlarda söz ve etki sahibi konumuna yükselttik. Savunma sanayinde İHA, SİHA, Akıncılar. Kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere 170 ülkeye ihraç edebilen ülke durumuna geldik. Asırlık eksikliklerimizi 20 yılda tamamlayarak savunma sanayinde zirveye doğru taşıyoruz. 152 yeni organize sanayi bölge, 29 endüstri bölgesi, 94 teknoparkla üretim gücünü arttırdık. 1 vatandaşımı önümüzdeki yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderme hazırlıklarına başladık. Yarın yerli otomobiliz TOGG'un fabrikasında ilk aracı 29 Ekim'de banttan indiriyoruz.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektöründe zararların hızla telafi edildiğini, 50 milyon turist, 44 milyar dolar turizm hedefine doğru ilerlediklerini aktardı.