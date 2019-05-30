Alman devi EWE AG çatısı altında bulunan EWE Turkey Holding; Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom olmak üzere 5 iştirakini SOCAR’a sattı. Tarafların, 140 milyon dolara imza attığı belirtiliyor.

ONAYLAR TAMAMLANDI

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; Bursa ve Kayseri doğalgaz dağıtım şirketlerinin SOCAR’a satışına ve devrine ilişkin Rekabet Kurumu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) “onay” ve “izin”leri tamamlandı. Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Millenicom Türkiye’nin satışı ve devri için BTK’ya başvurulmuştu. BTK, dün gerekli onayı verdi. SOCAR’ın, ilgili şirketleri birkaç gün içinde devralması hedefleniyor.

EWE, Bursagaz ve Kayserigaz'da yüzde 80 oranında hisseye sahipti. Çalık Enerji’nin, Bursagaz ve Kayserigaz'da yüzde 10 payı bulunuyor. Kalan yüzde 10 hisseler de ilgili belediyelere ait.