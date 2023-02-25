İslam dinini, İspanya üzerinden Avrupa’ya taşımış olan ve kurdukları kütüphaneler, tıp okulları ile Avrupa’da yaşanacak olan ilerlemenin temellerini atan Endülüs Emevi Devleti kuruluşu nasıl gerçekleşmiştir? Endülüs Emevi Devleti kurucusu kimdir? İşte, tüm detaylar…

Endülüs Emevi Devleti Kuruluşu

Abbasilerin 750 yılında Emevi Devleti’ne son vermesiyle birlikte, Emevi soyundan gelen ve Emevilerin onuncu halifesi Hişam bin Abdülmelik’in torunu olan Abdurrahman, İspanya’ya gelmiş ve burada Endülüs Emevi Devleti’ni kurmuştur. Tüm bu bilgilerden hareketle Endülüs Emevi Devleti kurucusu kimdir diye sorulduğunda verilecek cevap Abdurrahman olacaktır.

İspanya topraklarının fethedilmesi ise Endülüs Emevi Devleti’nin kurulmasından önce gerçekleşmiştir. Müslümanlar, İspanya’ya ilk kez 711 senesinde ayak basmışlar ve Tarık b. Ziyad komutasındaki yaklaşık 12 bin kişilik İslam orduları, burada bulunan Vizigotlar’da yaşanan taht kavgalarından da yararlanarak İspanya’ya yerleşmişlerdir.

Endülüs Emevi Devleti Nerede Kurulmuştur?

Endülüs Emevi Devleti; 756 yılında İspanya’ya gelen Abdurrahman tarafından, İspanya’nın Kurtuba şehrinde kurulmuştur. Bugünkü ismiyle Cordoba olarak bilinen Kurtuba şehri aynı zamanda, Endülüs Emevilerin başkenti olmuş ve döneminin en önemli kültür merkezlerinden biri halini almıştır.

Endülüs Emevi Devleti Tarihi

Endülüs Emevi Devleti’nin ilk hükümdarı olan 1. Abdurrahman dönemi 33 sene sürmüş ve bu dönemde gerek Abbasiler gerekse de Franklar ile mücadele edilmiştir. Bunun yanı sıra 1. Abdurrahman, yeni kurulan devleti sağlam temellere oturtabilmek adına, çevrede bulunan Müslümanları bu yeni kurulan devletin çatısı altında toplamıştır.