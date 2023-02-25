İslam tarihinde hilafeti saltanata dönüştüren, ilk kez İstanbul’u kuşatan ve Abbasiler tarafından tarih sahnesinden silinene kadar hüküm süren Emevi Devleti başkenti neresidir? Emevi Devleti nasıl yıkıldı? İşte, Emevi Devleti hakkında tüm bilinmesi gerekenler…

Emevi Devleti Kuruluşu

Hz. Osman döneminde Şam valisi olan Muaviye; Hz. Osman’ın öldürülmesi sonucu İslam halifesi olan Hz. Ali’ye, Hz. Osman’ın katillerinin bulunmaması sebebiyle biat etmemiş ve Hz. Ali’ye karşı bir mücadeleye başlamıştır. Yaşanan bu çekişmenin neticesinde Hz. Ali ve Muaviye’nin orduları Sıffin Savaşı’nda karşı karşıya gelmişlerdir. Bu savaşta, her iki taraf da kesin bir sonuç alamamış ve İslam tarihinde “Hakem Olayı” ismiyle yer alan hadise yaşanmıştır.

Hz. Ali’nin, Sıffin Savaşı sonrasında ortaya çıkan Hariciler tarafından 661 yılında öldürülmesi üzerine, Küfe’de Hz. Hasan halife olarak seçilmiş; buna karşılık olarak da Muaviye, Şam’da kendi halifeliğini ilan etmiştir. Yaşanan bu çift başlılıkta Hz. Hasan, İslam dünyasında daha fazla kan dökülmesini önlemek amacıyla halifelikten çekilmiş ve Muaviye aynı yıl Emeviler Devleti’nin temelini atmıştır. Tüm bu bilgiler ışığında Emeviler Devleti’ni kim kurdu sorusuna verilecek cevap Muaviye olacaktır.

Emeviler Devleti Nerede Kuruldu?

Dört Halife Dönemi’nin ardından kurulmuş ilk İslam Devleti Emeviler; Suriye’nin merkezi olan ve bugün Şam adıyla bildiğimiz Dımaşk şehrinde kurulmuştur. Hz. Osman döneminde Şam valisi olan Muaviye tarafından kurulan Emeviler Devleti’nin başkenti neresidir sorusunun cevabı da Şam’dır.