Endoskopi nedir, kimlere yapılır?

Sindirim sistemi hastalıklarının incelenmesinde, tanı ve tedavisinde, özellikle sindirim sistemine ait kanserlerin erken teşhisinde çok önemli yer tutan endoskopi yaklaşık 40 yıldır gelişen tıp teknolojine paralel olarak artan şekilde kullanılmaktadır.

ENDOSKOPİ NEDİR?

Endoskopi, ucunda kamera olan, kıvrılabilen yaklaşık 110 cm. ile 140 cm. uzunluğunda, 8-10 mm. genişliğinde bir aletle sindirim sistemi olarak adlandırdığımız yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı, safra yolları ve kalın bağırsağın görüntülenmesi işlemidir.

ENDOSKOPİ KİMLERE UYGULANIR?

Endoskopi hem tanı hem de tedavi amacıyla sindirim sistemi hastalıklarında kullanılan oldukça güvenilir ve etkin bir yöntemdir. Endoskopi üst sindirim sistemi dediğimiz yemek borusu ve midenin görüntülendiği 'gastroskopi', kalın bağırsağın görüntülendiği 'kolonoskopi' ve safra yollarının görüntülendiği 'ERCP' dediğimiz üç şekilde yapılır.

Endoskopi,

-Uzun süren mide yanma ve ekşimelerinde,

-Kansızlıklarda,

-Yutma güçlüğü, göğüste yanma ve ağrılarda,

-İnatçı göğüs yanmalarında,

-Bulantı ve kusmalarda,

-Geçirilmiş mide cerrahisinde,

-Uzun süren kabızlık ve ishal ataklarında,

-Reflü hastalığının tanısında,

-Makattan gelen kanamalarda,

-Bağırsak duvarı anomalilerinde, mide ve bağırsak polip tanı ve teşhisinde,

-Kanser erken tanı taramalarında kullanılır.

ENDOSKOPİ NASIL YAPILIR?

Özel bir ışık kaynağı ve kendisine ait özel kamerası ile kıvrılabilen bir alet olan endoskopi, endoskopi odası denilen özel bir odada sindirim sistemi ve varsa hastalıklarını, anestezi eşliğinde bir ekran yardımıyla görüntüler. Ekranda sindirim sistemine ait tüm organların iç yüzeyi iyice tetkik edilir, kanama varsa durdurulur, polip varsa eksize edilir veya parça alınır, kitle varsa biyopsi alınır.

ENDOSKOPİ İŞLEMİ ÖNCESİ BİR HAZIRLIK GEREKİR Mİ?

Yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağın görüntülenme işlemi olan gastroskopi için öncesinden en az 5 saat açlık gerekir. Kalın bağırsağın görüntülenme işlemi olan kolonoskopi için kalın bağırsağın dışkıdan temizlenmesi gerekir. Bunun için özel bir diyet, ağız yoluyla özel bir laksatif ilaç ve alttan boşaltmak için lavman uygulanır.

ENDOSKOPİ AĞRILI BİR İŞLEM Mİ?

Kesinlikle değildir. Günümüzde artık bu işlemler, anestezi ekibi kontrolünde ve anestezi altında yapıldığı için hasta endoskopik işlemlerin hiçbirisinde ağrı duymamaktadır ve tüm bu işlemler en konforlu şekilde yapılmaktadır. Midenin görüntülenmesi yaklaşık 10 dakika, kalın bağırsağın görüntülenmesi ise yaklaşık 20-30 dakika içinde tamamlanır. Her iki işlem sonrasında da kişi yaklaşık yarım saat sonra yemeğini yiyebilir ve günlük yaşantısına dönebilir. Ancak aynı gün alınan anestezi nedeniyle kişinin araç kullanması istenmez. Hastanın kan sulandırıcı gibi kullandığı ilaçlar varsa bunu mutlaka endoskopi ekibine bildirmesi gerekir.

ENDOSKOPİDEN KORKMAYIN!

Endoskopi özellikle günümüzün korkulan hastalığı olan kanserde erken tanıda çok önemli yer tutmaktadır. Özellikle kolonoskopi, kalın bağırsak kanseri erken teşhisinde, şikayeti olsun olmasın 50 yaşından itibaren herkesin yaptırması gereken tüm dünyada artık bir tarama yöntemidir. Şunu özellikle söylemek gerekir endoskopi korkunuz erken teşhise engel olmasın.

Sağlıkla kalın.