Türk halkının, ülkede oluşan her afet sonrası Endonezya halkına yardımda bulunduğunu anımsatan Kamil, İslam ülkesi olarak Müslüman kardeşliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Afetzedelere yapılan yardımlar adına teşekkürlerini yineleyen Kamil, Türkiye'nin cömertliği ve yardımseverliğinden dolayı minnettar olduklarını ifade etti.

TÜRK STK'LERDEN YARDIM

Hayrat Vakfı Endonezya Temsilcisi Cemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tsunami sonrası afet bölgelerine hızlı bir şekilde yardım ulaştırdıklarını aktararak, "Bölgede şu ana kadar 3 bin kişiye gıda ve ilaç gibi yardım malzemesi ulaştırdık. Ayrıca evsiz kalanlara da çadır yardımında bulunduk." diye konuştu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Güney Asya Masası Sorumlusu Mücahit Demir de bölgede şimdiye kadar 7 bin 500 kişiye yardım ulaştırdıklarını ve yardımlarının başlıca barınma, gıda ve hijyen paketlerinden oluştuğunu belirtti.

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunaminin ardından da Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) yanı sıra İHH ve Hayrat Vakfı gibi Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşu afetzedelerin yardımına koşmuştu.

TSUNAMİYİ YANARDAĞ PATLAMASI TETİKLEDİ

Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta meydana gelen tsunamide, şimdiye kadar 430 kişinin öldüğü ve 159 kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi.



Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda yanardağdan kopan büyük bir kütlenin bölgenin kıyı şeritlerini etkileyen tsunamiye neden olduğu açıklanmıştı.

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500'e yakın kişinin kayıp olduğu belirtilmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

"KORKUNÇ BİR ANDI"

Endonezya'da yanardağın patlamasının ardından Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamiye, Labuan bölgesinde sahil kenarında yemek satarken yakalanan 42 yaşındaki Neng Sumiati, denizden gelen yüksek dalgaları görenlerin çığlık içinde "tsunami" diye bağırmaya başladığını belirterek, 6 aylık hamile olması nedeniyle güçlükle yüksek bir alana çıkabildiğini dile getirdi.

Sumiati, ''Çok korkunç bir andı. Geride kalan evim ve yemek sattığım seyyar tezgahım zarar gördü. Şu anda yüksek bir bölgede yer alan Pulosari'deki bir camide kalıyorum. Öncelikle buradaki halk bize yardımcı oldu. Çok şükür ailemden kimse zarar görmedi." diye konuştu.

Tüm birikimi ve işini kaybeden Sumiati, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

"DÖNMEYE CESARETİM YOK"

Etraftaki çığlıklar sonucu tsunamiyi fark ettiğini söyleyen 40 yaşındaki Icih Suarsih de "Evdeydim, bebeğim için süt hazırlıyordum. Dışarı çıktığımda dalgaların gelmeye başladığını gördüm ve hızlı bir şekilde bebeğimi alarak, ailemle arkadaki yüksek ormanlık alana kaçmaya başladık." ifadesini kullandı.

Suarsih, sonrasında Pulosari'deki camiye sığınarak burada kalmaya başladıklarını belirterek, "Şu anda eşim, annem ve 3 çocuğumla camide kalıyoruz. Evimiz su altında kaldı. Yeniden tsunami olacak diye korkuyorum. Dönmeye cesaretim yok." dedi.

Geçimini seyyar tezgahta sattığını yemeklerle sağladığının altını çizen Suarsih, bölge halkının çalışamadığını ve evlerine de dönmek istemediğini, yardım beklediklerini kaydetti.

YENİ BİR TSUNAMİ OLABİLİR UYARISI

Tsunamide, sahil şeridi boyunca bazı yerleşim alanlarının zarar gördüğü Banten eyaletinde, genel olarak elektrik ve iletişim hatlarında aksama yaşanmazken, hastane gibi kamu binalarının yanı sıra benzin istasyonu, dükkan ve restoran gibi işletmeler faaliyetine devam ediyor.

Su ve gıda gibi temel insani ihtiyaçlar konusunda yardımların yapıldığı toplanma alanlarında, sosyal hizmetlere bağlı görevliler de afetzedelere sağlık hizmeti vermeye başladı.

Yetkililer, bölgedeki tsunami sonrası volkanik hareketliliğin devam etmesi nedeniyle yeni tsunami ihtimaline karşı halka sahil şeridinden uzak durmaları uyarısı yapıyor.