Endonezya'da kötü kokulu dev çiçek 'Titan Arum' açtı
Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde 'leş çiçeği olarak da bilinen Titan Arum (Amorphophallus titanum) açtı
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Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Agam bölgesinde koruma altındaki Palupuah ormanlarında 'leş çiçeği olarak da bilinen Titan Arum (Amorphophallus titanum) açtı.
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Doğal Kaynakları Koruma Servisi (BKSDA), bu bölgede 2024 yılında yaklaşık 4 tane daha bu çiçeğin açmasını beklediklerini bildirdi.
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Amorphophallus titanum dünyanın en kötü kokulu bitkilerinden biri olarak biliniyor.
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Kötü kokulu olması nedeniyle ceset çiçeği de deniyor.
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Ceset çiçeği aslında hayvanları taklit etmek için kötü koku yayıyor.
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Böylelikle leşlerden beslenen sinekleri kendisine çekiyor.
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Bitkinin boyu 3 metreye kadar çıkabiliyor.
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Ceset çiçeği genellikle Endonezya'da görülüyor.
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