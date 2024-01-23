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        Haberler Yaşam Endonezya'da kötü kokulu dev çiçek 'Titan Arum' açtı

        Endonezya'da kötü kokulu dev çiçek 'Titan Arum' açtı

        Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde 'leş çiçeği olarak da bilinen Titan Arum (Amorphophallus titanum) açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 09:51 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:06
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          Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Agam bölgesinde koruma altındaki Palupuah ormanlarında 'leş çiçeği olarak da bilinen Titan Arum (Amorphophallus titanum) açtı.

        • 2

          Doğal Kaynakları Koruma Servisi (BKSDA), bu bölgede 2024 yılında yaklaşık 4 tane daha bu çiçeğin açmasını beklediklerini bildirdi.

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          Amorphophallus titanum dünyanın en kötü kokulu bitkilerinden biri olarak biliniyor.

        • 4

          Kötü kokulu olması nedeniyle ceset çiçeği de deniyor.

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          Ceset çiçeği aslında hayvanları taklit etmek için kötü koku yayıyor.

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          Böylelikle leşlerden beslenen sinekleri kendisine çekiyor.

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          Bitkinin boyu 3 metreye kadar çıkabiliyor.

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          Ceset çiçeği genellikle Endonezya'da görülüyor.

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