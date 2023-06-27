Endişelendiren 'yağmur ormanları' açıklaması!

Raporda, "Orman kayıpları, 145 ülkenin liderlerinin Glasgow Liderlerinin Orman ve Arazi Kullanımı Bildirgesi´nde, ormanların iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadeledeki önemli rolünü kabul ederek, on yılın sonuna kadar orman kaybını durdurma ve tersine çevirme sözü vermelerinden sonraki ilk yılda meydana geldi. Bu hedefe ulaşmak için birincil orman kaybında istikrarlı düşüşler yerine, eğilim yanlış yönde ilerliyor. Gerçekten de insanlık ormanlarla ilgili önemli taahhütlerini yerine getirme yolunda ilerlemiyor" denildi.