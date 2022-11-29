En yüksek yatırım potansiyeli olan 30 şehir

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PwC ve Urban Land Institute (ULI) iş birliği ile hazırlanan Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2023 raporunun sonuçları açıklandı.

20 Avrupa ülkesinden 844 katılımcıyla yapılan görüşmeler ve anketlere göre şekillenen bu yılki raporda, yatırım ve geliştirme beklentilerine göre kent sıralamalarında Londra zirvedeki yerini korudu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Londra, başta ofis ve lojistik olmak üzere genel görünüm açısından Avrupa'nın en tercih edilen kenti olmaya devam etti. Perakende ve konaklama da turizmdeki canlanma ile sağlam bir destek gördü. Daha geniş ve derin bir piyasanın kalıcı cazibe noktaları bu duyarlılığı destekliyor. Londra'nın yatırım piyasasının derinliği, bu yıl ikincilik koltuğunu Berlin'den devralan Paris'in tek rakip olarak göründüğü kapsamlı “metropolitan bölgesinin” büyüklüğünü yansıttı. İstanbul, Türkiye’yi temsil edilen tek kent olarak 30 Avrupa şehrinin yer aldığı listede 29. sıraya yerleşti.

2012'DE ZİRVEDE YER ALMIŞTI

İstanbul, yatırım potansiyeli listesinde 2008-2014 döneminde üst sıralarda yer alırken 2012'de zirveye çıkmıştı. Daha sonra düşüşe geçen megakent, son yıllarda alt basamaklarda kaldı.