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En yeni, resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri! 30 Eylül 2022 En güzel, güncel, kısa, anlamlı, uzun, dualı ve ayetli Cuma mesajları ve sözleri!

Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 2022: En yeni, en güzel, resimli, dualı Cuma mesajları

İslam dünyasında ayrı bir yeri olan Cuma gününe özel mesajları sizler için paylaştık. İşte bu özel ve anlamlı günde sevdiklerinizle ve çevrenizle paylaşabileceğiniz en uzun, anlamlı, yeni, dualı, ayetli, hadisli, resimli, Cumanız Mübarek Olsun, Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri...

30.09.2022 - 07:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Müslüman dünyasında kutsal kabul edilen Cuma gününü sevdikleri ile paylaşmak isteyen vatandaşlar için 30 Eylül 2022 özel Cuma galerisini haberimizde derledik. İşte sosyal medya uygulamaları ve platformları üzerinden paylaşabileceğiniz en anlamlı, dualı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...

  • EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

    Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

  • Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

     

  • Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

     

  • Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

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