DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan verilere göre, 15 Eylül Pazartesi günü saat 07.30 itibarıyla birçok ilde büyüklükleri 0.7 ile 2.5 arasında değişen pek çok sarsıntı kaydedildi.

Ancak 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.