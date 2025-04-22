'En Sevdiğinle Başla' prömiyer için gün sayıyor

AŞK BİTER Mİ? // 21-26 NİSAN // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 21.00

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Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın sahneye taşıdığı Aşk Biter Mi? yıllar sonra karşılaşan iki eski sevgilinin, geçmişin gölgesinde birbirleriyle yüzleşerek aşkın gerçek anlamını sorguladığı bir hikaye anlatıyor. Edebiyatımızın büyük şairlerinin şiirleri ve şarkıları eşliğinde, Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya gibi isimlerin aşkla ilgili yazdıkları sahnede hayat buluyor. Aşkın bitip bitmediğini sorgularken, izleyiciyi kendi duygusal yolculuğuna davet eden bu özel oyun Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

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ESTRAGON ŞAPKASINI LUCKY’NİNKİNİN YERİNE GİYER VE LUCK’NİN ŞAPKASINI VLADIMIR’E UZATIR // 21 NİSAN // %100 STUDIO // 20.30

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Sarı Sandalye, edebiyat ve tiyatro eserlerinden sahneye uyarlamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Samuel Beckett’in başyapıtı Godot’yu Beklerken’in uyarlamasıyla izleyicileri derin bir sorgulamaya davet ediyor. Beklemek ve var olmak üzerine düşündüren bu etkileyici oyun, Beckett’in zamansız metninden ilham alarak insanlık tarihinin varoluş yolculuğunu sahnede yeniden yorumluyor. Doğumdan ölüme kadar uzanan süreçte, insanın beklediği tüm “şeyler”e odaklanan bu yapım, %100 Studio’da hayatın anlamına dair çarpıcı sorular soruyor.

TİMSAH ATEŞİ // 22 NİSAN // %100 STUDIO // 20.30 Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in başrollerini paylaştığı Timsah Ateşi, birbirinden tamamen farklı iki kız kardeşin sevgisiz bir evde, kötürüm babalarıyla yaşadıkları çarpıcı hikâyeyi sahneye taşıyor. Mehmet Ergen rejisiyle hayat bulan oyun, 2019’da Edinburgh Fringe Festivali’nde en iyi yapımlar arasında yer alıyor. 1989 Kuzey İrlanda’sında geçen bu sürreal ve grotesk anlatı, 8 yıl hapis yatmış asi Fianna ile dindar ablası Alannah’ın çatışmaları üzerinden aile, inanç ve travmalarla hesaplaşıyor. Tempo bir an bile düşmüyor, izleyiciyi duygusal ve düşünsel olarak derinden sarsıyor. REKLAM 1923 // 23 NİSAN // TURKCELL SAHNESİ // 19.00 Türkiye tiyatro tarihinin en büyük prodüksiyonlarından biri olan 1923 temsillerine devam ediyor. Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne yapılan bir okul gezisi sırasında kaybolan dört arkadaş, kendilerini Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru’nda bulurlar. Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in ilanına kadar, Millî Mücadele’nin serüveni müzik, dans ve etkileyici görseller eşliğinde sahnede hayat buluyor.

AFİFE // 24 NİSAN // TURKCELL SAHNESİ // 20.30 Kia'nın sunduğu Afife, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor. “Bu dünyada kadın olmanın gereği var olmak istiyorsan yanman gerek. Yanarken peşinden gelenlerin yolunu aydınlatman, kendini feda etmen gerek.” "Kuşaklar boyunca tüm tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş, bir deniz feneri gibi karanlık zamanlarda yol göstermiş bir ışık, bir simgedir Afife. Sahnede olmayı bütün mevcudiyetiyle arzulayan Afife’nin, kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına, yasak koyan düzene başkaldırısının çağdaş bir yorumudur. İşgal altında İstanbul’da cephesini perdesi bellemiş çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkası olan “Afife”, sezon boyunca Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşuyor. REKLAM İNSANLAR MEKANLAR NESNELER // 24-29 NİSAN // TURCELL PLATINIUM SAHNESİ // 20.30 İnsanlar Mekanlar Nesneler, cesaretin ve özgürlüğün hikayesini sahneye taşıyor. Geçmişin yüklerinden kurtulmaya çalışan bir insanın, korkularla yüzleştiği, gerçekle barıştığı ve en önemlisi kendini sevdiği bir yolculuk… Bu oyun, hayatın başlangıçlarını, aileyi, bağımlılıklardan kurtulmayı ve yukarı bakmayı anlatıyor. “Aşağı bakmadan yola devam edebilecek miyiz?” sorusu etrafında dönen bu özel yapım, cesurca “evet” demenin gücünü Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla keşfetmeye davet ediyor.

GÜZEL SON // 27 NİSAN // %100 STUDIO // 15.00-19.30 Orhan Veli, Melih Cevdet, Nurullah Ataç, Sait Faik, Suat Derviş, Halim Şefik, Lambo ve Aslında Hepimizin İhtiyacı Olan Bir Güzel Son... IKSV Tiyatro Festivali kapsamında, Işıl Kasapoğlu’nun 30 yıl önce tasarladığı Semaver Kumpanya tarafından hayata geçirilen “İstanbul Mon Amour” projesinin parçası olan, Hakan Tabakan’ın kaleme aldığı ve Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Nurullah Ataç, Sait Faik Abasıyanık, Suat Derviş, Halim Şefik Güzelson gibi karakterlerin dünyasından İstanbul’u anlatan “Güzel Son” oyununu yoğun ilgi üzerine sahnelenmeye devam ediyoruz. REKLAM EHLİKEYF // 28 NİSAN // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00 Dört duvarın içinde iki kadın bir gün kaderlerini değiştirmek adına bir adım atarlar. Masum iyi niyetli bir adımdır ama hiç de düşündükleri gibi olmaz. İçinden çıkılması zor hesaplaşmalar, verilmesi zor kararlar peşlerinden gelir. Hülya ve Perihan’ın sofralarıyla, komik anlarıyla ve çabalarıyla oluşan hikayeleri touché by N Kolay’da.

EN SEVDİĞİNLE BAŞLA // 29 NİSAN // %100 STUDIO // 20.30 İki genç sanatçı, oyuncu, yazar, yönetmen... Hem partner hem de birlikte üreten bir çift. Hayatlarını ve projelerini paylaşıyorlar, ama bir soru var: Daha iyiye nasıl ulaşacaklar? Ortak bir hayat ve proje, fakat içsel mücadeleler ve eksiklikler ile yüzleşiyorlar. Gerçek ile kurgu arasındaki sınırları zorlayan Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek özel gösteride, aşk, sanat ve varoluş sorgulanıyor.