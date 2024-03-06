En mutlu günde, TEM'de 5 kişilik aile yok olmuştu! Flaş gelişme!

Ankara’daki kızları Sıla Okur’un (19), 2 Mart'ta nikah törenine katılan Okur ailesi, nikah törenin ardından bindikleri otobüsten 3 Mart'ta, saat 01.00 sıralarında Pendik'te TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında indi.

DHA'da yer alan habere göre karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur'a (11), Edirne istikametinde Soner Kurt'un kullandığı otomobilin çarpası sonucu olay yerinde hayatlarını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Soner Kurt'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

"TERMİNALDE SERVİSLE YOLCU SEVKİYATI YAPILMALI"

Bu çok ciddi bir mesele. Bu sorumluluk isteyen bir mevzu. Otobüs terminallerinde indirmesi gerekirdi, oradan sevkiyat yapılmalıydı.