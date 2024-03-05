TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!

REKLAM advertisement1

İstanbul'da yaşayan Okur ailesi, 2 Mart'ta, Ankara’daki kızları Sıla Okur’un (19) nikah törenine katılmak için yola çıktı. Nikah törenin ardından yolcu otobüsüyle İstanbul'a dönen aile, TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında otobüsten indi.

OTOMOBİL 5 KİŞİLİK AİLEYE ÇARPTI DHA'da yer alan habere göre Kurtköy’de yaşadıklarını, evlerine 10 dakikalık mesafede saat 01.00 sıralarında karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, Sultanbeyli istikametine seyir halinde bulunan Soner Kurt yönetimindeki otomobil, otoyolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişilik aileye çarptı.

BİR AİLE HAYATINI KAYBETTİ Kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15), Ecrin Okur (11) olay yerinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Soner Kurt'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.

KURTKÖY KAVŞAĞINDA KARŞI GEÇMEYE ÇALIŞTILAR Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Okur ailesinin 19 yaşındaki kızları Sıla Okur’un 3 Mart tarihindeki nikah töreni için cumartesi gecesi yola çıktıklarını ve otobüs firmasıyla seyahat ettikleri öğrenildi. Gece saatlerinde ise evlerine yakın olan TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında inen aile karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Kaza sonucu aile yok olurken geriye, nikah fotoğrafları kaldı.

"ADLİ MAKAMLARA BAŞVURU YAPACAĞIZ" Otobüs firmasından şikayetçi olacaklarını belirten Eyüp Baş, “Ankara’dan nikah merasiminden gelirken, yolcu otobüsü TEM Otoyolu kenarında indiriyor. Orada karşıdan karşıya geçerken olay yaşanıyor. Yalnız otobüs firmasının yolcu istese bile indirmemesi gerekirdi. Bu çok ciddi bir mesele. Bu sorumluluk isteyen bir mevzu. Otobüs terminallerinde indirmesi gerekirdi, oradan sevkiyat yapılmalıydı.

"FİRMA TEM OTOYOLU'NDA İNDİRİYOR" Otobüs firması TEM Otoyolu’nda indiriyor. Bu adli bir cinayet gibi bir kaza. Cinayete sebep olduğu için biz olayın takipçisi olacağız. Adli yollardan hakkımızı arayacağız. Otobüs firmasıyla ilgili bu konuda Adli Tıp Kurumu’ndan aldığımız raporlara göre adli makamlara başvuru yapacağız. Kesinlikle bu kabul edilebilir bir şey değil. Otobüs firmasının yapmış olduğu bir hatadan dolayı oldu. Artık bu konuları aşmamız gerek. Üzgünüz" dedi.

"GERİYE BİR TEK KIZLARI KALDI" Baş, “Ankara’ya kızlarının nikah merasimine gittiler. Oradan dönüyorlardı, geriye bir kızları kaldı diğer bütün aile yok oldu. Otobüs firması şu an belli değil ama alınan biletlerden belirleyeceğiz. Ardından adliyeye başvuru yapacağız. Şimdi buradan alıp, Samsun’a götüreceğiz. Otopsi işlemleri bitti. Birazdan teslim alacağız" diye konuştu. Cenazelerin, memleketleri Samsun Yakakent Asmapınar Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.