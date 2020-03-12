Sizde kurabiyenin pişirildikten bir gün sonra bayatlamasından şikayetçiyseniz doğru yerdesiniz. Sizler için çabuk bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifini araştırdık. Bu tarife göre yaptığınız kurabiyelerinizi cam kavanozun içinde günlerce tüketebilir ve tazeliğini koruyabilirsiniz. İşte tuzlu kurabiye tarifleri

TUZLU KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

- 1 paket margarin

- 2,5 su bardağı un

- 1 çay kaşığı tuz

- 2 yemek kaşığı sıvı Yağ

- Yarım çay bardağı sirke

- 1 paket kabartma tozu

- 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

- İlk olarak hamuru yoğuracağınız kaba oda sıcaklığında bekletilmiş margarini ve sıvı yağı karıştırın.

- Un ve kabartma tozu dışında kalan malzemeleri ekleyip karıştırın.

- Göz kararı unu ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Hamurun kıvamı kulak memesi haline gelince şeklini verip fırını 180 dereceye ayarlayıp pişirin Afiyet olsun :)

TUZLU PASTANE KURABİYESİ TARİFİ

Malzemeler

- 250 gram margarin

- 1 yemek kaşığı sirke

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 yemek kaşığı toz şeker

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 paket kabartma tozu

- 1 yumurtanın sarısı

- 3 su bardağı un

Yapılışı

- İlk olarak hamuru yoğuracağınız kaba oda sıcaklığında bekletilmiş margarini ve sıvı yağı karıştırın.

- Un ve kabartma tozu dışında kalan malzemeleri ekleyip karıştırın.

- Göz kararı unu ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Hamurun kıvamı kulak memesi haline gelince şeklini verip fırını 180 dereceye ayarlayıp pişirin Afiyet olsun :)