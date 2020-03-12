12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sizde kurabiyenin pişirildikten bir gün sonra bayatlamasından şikayetçiyseniz doğru yerdesiniz. Sizler için çabuk bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifini araştırdık. Bu tarife göre yaptığınız kurabiyelerinizi cam kavanozun içinde günlerce tüketebilir ve tazeliğini koruyabilirsiniz. İşte tuzlu kurabiye tarifleri
TUZLU KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
- 1 paket margarin
- 2,5 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı sıvı Yağ
- Yarım çay bardağı sirke
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
Yapılışı
- İlk olarak hamuru yoğuracağınız kaba oda sıcaklığında bekletilmiş margarini ve sıvı yağı karıştırın.
- Un ve kabartma tozu dışında kalan malzemeleri ekleyip karıştırın.
- Göz kararı unu ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Hamurun kıvamı kulak memesi haline gelince şeklini verip fırını 180 dereceye ayarlayıp pişirin Afiyet olsun :)
TUZLU PASTANE KURABİYESİ TARİFİ
Malzemeler
- 250 gram margarin
- 1 yemek kaşığı sirke
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu
- 1 yumurtanın sarısı
- 3 su bardağı un
Yapılışı
- İlk olarak hamuru yoğuracağınız kaba oda sıcaklığında bekletilmiş margarini ve sıvı yağı karıştırın.
- Un ve kabartma tozu dışında kalan malzemeleri ekleyip karıştırın.
- Göz kararı unu ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Hamurun kıvamı kulak memesi haline gelince şeklini verip fırını 180 dereceye ayarlayıp pişirin Afiyet olsun :)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!