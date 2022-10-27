Omuz Genişletme

Omuz genişletme bir süreçtir. Bunun için özel fitness hareketlerinin yapılması gerekmektedir. Herkes omuzları güzel görünsün ister. Bu da düzenli egzersizi gerektirmektedir.

Omuz Hareketleri

Omuz hareketleri çeşitlidir. Bunları sırasıyla yaparak omuzlarınızı geliştirebilirsiniz. Bu hareketlerden biri dumbell’ları öne kaldırmaktır. Hareketi yaparken başlangıçta üç kg dumbell kullanabilirsiniz. Bu hareket ile yan ve ön omuzlardaki kasların çalıştırılması mümkündür. dumbell ile çalışmadan önce bacakların omuz genişliği seviyesinde açılması gerekir. Ardından dumbell’lar serbest şekilde tutulur. Derin nefesler yardımıyla dumbell’lar aşağı yukarı kaldırılır. Bu hareketi yaparken önemli olan tek şey dumbell’ları kaldırırken omuz hizasına çıkarmaktır. Bu sayede omuzlar zorlandığı için çalışacaktır. Bir diğer omuz hareketi ise halterin öne doğru kaldırılmasıdır. Bu hareket dumbell kaldırmaktan farklıdır. Öncelikle hareket esnasında dumbell kullanılmaz bar veya halter kullanılır. Diğer yandan bu hareket hem ön hem de arka omuzda bulunan kasların çalıştırılmasını sağlamaktadır.

Fitness Omuz Hareketleri

Fitness omuz hareketleri oldukça çeşitlidir. Bunlardan biri dumbell kaldırmaktır. İkincisi ise daha kapsamlı olan halter kaldırmaktır. Halter kaldırırken ön ve arka omuzdaki kaslar birlikte çalıştığı içim omuz geliştirmek isteyenler bu hareketi daha fazla tercih etmektedir. Çünkü bu hareket esnasında halterin baş üstüne kaldırılması gerekmektedir. Ancak dumbell yalnızca omuz hizasında kalmaktadır. Halter kaldırırken de dumbell kaldırırken de nefes alışverişi çok önemlidir. Doğru nefes alışverişiyle hareketin istenen etkiyi göstermesi sağlanır. Bir başka hareket ise front pressdir. Bu hareketin düzenli yapılması çok önemlidir. Bu hareket ile ön ve yan omuz çalışırken kol kasları da çalışmaktadır.

En Etkili Omuz Hareketleri

En etkili omuz hareketleri genel olarak üç tanedir. Bunlardan ilki dumbell kaldırmaktır. Dumbell’ları kaldırırken omuz hizasına çıkarmak oldukça önemlidir. Ayrıca yeni başlayanların ortalama üç kg dumbell ile başlaması yeterli olacaktır. Diğer hareket ise halter kaldırmaktır. Bu hareket dumbell kaldırmaktan daha zordur. O yüzden ilk etapta dikkatlı hareket etmek gerekir. Diğer hareket ise front pressdir. Bu hareketlerin kontrollü, düzenli ve doğru şekilde yapılması omuz geliştirmeye faydalı olacaktır.

Evde Omuz Genişletme Hareketleri

Evde omuz genişletme hareketleri yapabilirsiniz. Bu hareketlerden ilki ters omuz itiştir. Bunu yaparken herhangi bir alet gerekmez. Ancak elinizde varsa pilates topundan destek alarak hareketin etkililiğini artırabilirsiniz. Bir diğer hareket ise boynu sağa-sola yatırmaktır. Bu hareketin rahat pozisyonda bir matın üzerinde yapılması daha uygundur. Hareket esnasında doğru nefes alışverişi hareketin daha etkili olmasını sağlar. Son hareket ise şınavdır. Şınav ilk etapta kolay bir hareket değildir. Ancak düzenli yapıldığında yalnızca omuzlar için değil kol, el ve bilekler için de faydalıdır. Aynı zamanda vücudun koordinasyonun artmasına da destek vermektedir.