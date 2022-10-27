Fitness nedir?
Fitness kelimesinin Türk dilinde tam bir karşılığı yoktur. Bu yüzden direkt fitness kullanılmaktadır. Dolayısıyla pek çok kişi fitness nedir? diye merak etmektedir. Fitness sözlük anlamı olarak fiziki yeterlilik ya da uygunluk demektedir. Sağlıklı yaşamı önemseyenler ve vücutlarının fit olmasını isteyenler düzenli olarak fitness yapmayı tercih etmektedir. Fitness vücut geliştirmek demek değildir. Çünkü burada asıl amaç bedendeki kasların arttırılmasından öte vücudun zinde ve sağlıklı olmasıdır. Bu yüzden fitnessta yapılan hareketler de bunu amaçlamaktadır. Fitness çeşitli spor aletleri kullanılarak yapılabilirken beden ağırlığı ile de yapılabilir.
Fitness Nasıl Yapılır?
Pek çok kişi haftalık olarak çeşitli programlar kullanarak fitness antrenmanları yapmaktadır. Peki fitness nasıl yapılır? Öncelikle fitness yapmak için egzersiz programı yapılması gerekmektedir. Bu programlar kişinin vücut kitle indeksine göre hazırlandığı için kişiseldir. Sonrasında kişi haftanın belli günlerinde bu programlara uyarak antrenmanlarını yapabilir. Fitness kişinin kendi beden ağırlığı ile yapabileceği hareketler ve spor aletleri yapılan hareketler olarak iki kısımda oluşturulabilir. Fitness denildiğinde mutlaka akla kardiyo da gelmektedir. Kardiyo aslında fitness gibi bedenin ve iç organların sağlıklı kalması için fitness için uygulanan bir egzersiz türüdür. Kardiyoda temel amaç akciğerleri açmak ve kalp/damar sistemini çalıştırmaktır.
Fitness Kaç Günde Bir Yapılır?
Fitness kaç günde bir yapılır? Sorusu fitness antrenmanlarından maksimum verim almak isteyenlerin temel sorularından biridir. Fakat bu kişiye göre değişiklik gösterebilmektedir. Çünkü burada önemli olan fitness ile kişinin ne amaçladığıdır. Ayrıca kişinin vücut kitle indeksi de bunda belirleyici olabilmektedir. Ancak uzmanlara göre ortalama 3 ile 5 gün arasında haftalık fitness antrenmanı yapılabilir.
Fitness Ne İşe Yarar?
Pek çok kişi fitness ne işe yarar? Sorusunun yanıtını almak ister. Öncelikle fitness sağlıklı bir zihin ve bedene sahip olmayı amaçlamaktadır. Bunun dışında akciğer, kalp ve damar sistemini de kuvvetlendirmeye yardımcı olan fitness sağlıklı ve fit bir bedene kavuşmanın anahtarı gibidir.
Fitness Hareketleri
Fitness hareketleri çok çeşitlidir. Bu hareketlerden bazıları vücut ağırlığı ile yapılırken bazıları için çeşitli spor aletleri gerekmektedir.
Fitness Faydaları
Fitness faydaları saymakla bitmez. Öncelikle düzenli fitness yapan kişiler akciğer, kalp ve damar sağlıklarını korurlar. Bu da iç organların daha sağlıklı olmasını sağlar. Vücudu ve organları sağlıklı olan kişi zihinsel olarak da sağlıklı hale gelir. Bunun dışında fit kalmak ve vücudunu güzelleştirmek isteyenler için de fitness oldukça faydalıdır. Fitness ile duruş bozuklukları ve bedendeki ağrılar giderilebilir. Kronik hastalıkların önüne geçirebilir.
Kardiyo Ne Demek?
Kardiyo ne demek? Sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Kardiyo Yunan dilinde kalp anlamına gelir. Bununla beraber kardiyonun “kardiyovasküler” kelimesinin kısa hali olduğu da söylenmektedir. Akciğer, kalp ve damarları çalıştırıp güçlendiren egzersizlerin hepsine kardiyo denilir.
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