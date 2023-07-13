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Jennifer Lawrence, kariyeri boyunca çeşitli türlerdeki filmlerde yer almıştır. Dram, aksiyon, romantik komedi ve bilim kurgu gibi farklı türlerde başarılı performanslar sergilemiştir. Özellikle "Silver Linings Playbook" ve "Joy" filmlerindeki rolleriyle büyük başarı elde etmiş ve En İyi Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü kazanmıştır. Jennifer Lawrence oynadığı filmlerden bazıları şu şekilde sıralanmıştır:

Winter's Bone (2010): Lawrence, Ree Dolly karakterini canlandırdığı bu drama filmiyle çıkış yapmıştır. Film, Ree'nin babasını bulmak için tehlikeli bir arayışa girmesini ve kendi ailesini koruma mücadelesini konu alır. Lawrence'ın performansı, eleştirmenlerden büyük övgü almış ve En İyi Kadın Oyuncu dalında ilk Oscar adaylığını kazanmıştır.

The Hunger Games serisi (2012-2015): Bu popüler film serisinde Katniss Everdeen karakterini canlandırmıştır. Film, bir distopya dünyasında geçer ve Katniss'in hayatta kalma mücadelesini ve devrimci bir lider olma yolculuğunu anlatır. Lawrence, bu rolüyle genç bir kahramanı başarıyla canlandırarak geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Bu nedenle Jennifer Lawrence en iyi filmleri arasında gösterilmektedir.

Silver Linings Playbook (2012): Tiffany Maxwell karakterini oynadığı bu romantik komedi-drama filmiyle büyük bir çıkış yapmıştır. Film, iki travmatik geçmişi olan insanın birbirlerine yardım etmeye çalışmasını konu alır. Lawrence, bu filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü kazanmıştır.

American Hustle (2013): Bu suç-dram filmi olan American Hustle'da Rosalyn Rosenfeld karakterini canlandırmıştır. Film, 1970'lerde geçer ve FBI ajanlarıyla birlikte işbirliği yaparak politikacıları ortaya çıkarmaya çalışan dolandırıcıların hikayesini anlatır. Lawrence, bu filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında bir Akademi Ödülü adaylığı elde etmiştir.

Joy (2015): Biyografik komedi-drama filmidir ve Lawrence, Joy Mangano karakterini oynamaktadır. Film, başarılı bir mucit olan Joy'un hayat hikayesini anlatır. Lawrence'ın performansı, başarılı bir girişimci ve güçlü bir kadın karakterini canlandırmasından dolayı övgü almıştır.

X-Men serisi (2011-2019): Lawrence, bu popüler süper kahraman film serisinde Raven Darkholme / Mystique karakterini canlandırdı. Seri, X-Men'in dünyayı koruma çabalarını ve mutantların yer aldığı bir evrende geçen olayları konu alır. Lawrence, güçlü ve karmaşık bir karakteri başarıyla canlandırarak dikkat çekti.

Passengers (2016): Lawrence, bu bilim kurgu-romantik filmde Aurora Lane karakterini oynamıştır. Film, uzay gemisinde uyandırılan iki yolcunun (Chris Pratt ile birlikte) izole bir ortamda birlikte hayatta kalma mücadelesini anlatır. Lawrence, bu filmdeki performansıyla dikkat çekti. En iyi Jennifer Lawrence filmlerinden biri olarak yer almaktadır.

Mother (2017): Lawrence, bu psikolojik gerilim filmi olan Mother'da başrolü canlandırdı. Film, sakin bir hayat süren bir çiftin eve gelen davetsiz misafirlerin varlığıyla yaşadığı tuhaf ve korkutucu olayları anlatır. Lawrence, bu filmdeki performansıyla eleştirmenlerden övgü aldı.

Jennifer Lawrence, oyunculuğundaki doğal yeteneği, güçlü sahne varlığı ve duygusal derinliğiyle dikkat çekmektedir. Karizmatik ve komik bir kişiliğe sahip olan ünlü oyuncu, seyirciyi kendine çeken bir oyunculuk stili sergilemektedir. Aynı zamanda film projelerine aktif olarak katılan ve yapımcılık da yapma konusunda ilgi gösteren bir yetenektir.

Sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda samimi kişiliğiyle de tanınır. Medyada dürüstlüğü ve esprili tavrıyla dikkat çekmiş ve genç kızlar için bir rol model olmuştur. Aynı zamanda cinsiyet eşitliği konusunda aktif olarak sesini duyurmuş ve savunuculuk yapmıştır. Lawrence, kısa sürede önemli başarılar elde eden ve birçok ödül kazanan bir oyuncu olarak tanınır. Cesur ve etkileyici rollerdeki performanslarıyla sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş ve kariyerine büyük bir ivme kazandırmıştır. Jennifer Lawrence son filmi ise “Büyü de Gel” şeklindedir.