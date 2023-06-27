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En iyi güneş kremini nasıl seçerim? Aşırı güneş ışınlarına karşı dikkat!

Yaz geldi ve güneşten korunmak için önlemler alınmaya başlandı. Sıcaklıklar yükseldikçe, çoğumuz piknik yapmak, denize girmek ve güneşlenmek için dışarı çıkıyoruz. Bununla birlikte, dışarıda birkaç saat geçirdikten sonra ıstakoz kırmızısına dönen herkes, denize girmeseler bile güneş kreminin gerekli olduğunu anlayacaktır. Güneşten korunmak için uzmanlar güneş kremi sürmeden dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyarıyorlar. Peki hangi güneş kremini seçmelisiniz? Krem mi, sprey mi yoksa roll-on mu? Kimyasal mı mineral mi? SPF'li bir nemlendiriciyle kurtulabilir misin? İşte doğru güneş kremiyle ilgili kafanıza takılan tüm soruların cevabı…

Giriş: 27.06.2023 - 13:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ŞİŞEDE NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

    Aranacak ilk şey 'Güneş Koruma Faktörü' veya SPF'dir. Bu, güneş kreminin sizi güneşin UV ışığının daha yüksek enerjili, daha kısa dalga boyları olan UVB'ye karşı ne kadar koruyacağını ölçer.

  • İngiliz Dermatologlar Derneği'nden Prof Brian Diffey, "SPF'ler 2 ila 50+ arasında bir ölçekte derecelendirilir. Tatmin edici bir güneş koruma şekli olarak 30 veya daha fazla SPF öneriyoruz." diyor.

  • SPF'ye ek olarak, güneş kreminin ayrıca bir yıldız derecelendirmesi gösterdiğinden emin olun. Bu, UV ışığının daha düşük enerjili, daha uzun dalga boylu türü olan UVA'ya karşı korumasının bir ölçüsüdür. Ancak, yüksek bir yıldız derecelendirmesi yeterli değildir: bu yalnızca güneş kreminin UVB'ye kıyasla ne kadar UVA'yı engellediğini ölçer, bu nedenle yüksek yıldız derecelendirmesi ve düşük SPF genel olarak hala düşük korumadır.

  • Diffey, "SPF 30 ve UVA derecesi 4 veya 5 yıldız olan bir güneş kremi, genellikle gölge ve giysilere ek olarak iyi bir güneş koruması standardı olarak kabul edilir" diyor.

  • SPREY, LOSYON, KREM, STİCK VEYA ROLL-ON GÜNEŞ KREMLERİ ARASINDA FARK VAR MI?

    Diffey, "Güneş kremi SPF 30 ve üzeri olduğu sürece, yeterli miktarda sürüldüğünde ve her iki saatte bir yeniden uygulandığında, kullanıcı su içindeyse veya çok terliyorsa, koruma düzeyinde önemli bir fark olmamalıdır. Güneş kreminin doğru uygulanması, satın aldığınız güneş kreminin türünden daha önemlidir." diyor.

    Bu nedenle, hangisini uygulamak daha kolay geliyorsa onu seçmelisiniz. Bununla birlikte Diffey, bir losyon ile eşit bir kat güneş kremi uygulamanın genellikle daha kolay olduğunu söylüyor.

  • SPF NE ANLAMA GELİYOR?

    SPF'nin gerçekte temsil ettiği şey, cildinizin güneş kremi ile yanmasının, mükemmel bir şekilde uygulandığını ve bir havluya veya şezlonga sürülmediğini veya bir havuzda veya denizde yıkanmadığını varsayarsak, cildinizin güneş kremi olmadan yanmasına göre kaç kat daha uzun süreceğidir.

  • Teorik olarak, SPF 30, cildinizin yanmasının 30 kat daha uzun süreceği anlamına gelir. Bununla birlikte, nadiren gerektiği kadar uygularız veya gerektiği kadar sık ​​yeniden uygularız, yani şişede belirtilen korumayı alamayız.

  • Diffey, "Çoğu kişi, üreticilerin test sürecinde kullandıkları güneş kremi miktarının yaklaşık yarısını uygulamayı seçiyor ve sonuç olarak sağlanan gerçek koruma, şişedeki SPF değerinin yaklaşık üçte biri ila yarısı kadardır" diye açıklıyor.

  • "Ayrıca, ciltteki ulaşılması zor bölgeleri kolayca gözden kaçırabiliriz; örneğin, insanlar güneş kremi sürerken yüzlerinin ortalama yüzde 10'unu gözden kaçırıyor."

    Cazip görünse de NHS, güneş kremi sürerken, onsuz yapacağınızdan daha fazla güneşte kalmamanızı önerir.

  • BUNUN YERİNE BİR SPF NEMLENDİRİCİ KULLANABİLİR MİYİM?

    Kabul edelim birçok güneş kremi cildinizde o kadar iyi hissetmiyor. Bu nedenle, bunun yerine SPF eklenmiş bir nemlendirici ile değiştirebilseydik harika olurdu. Ancak Diffey buna karşı tavsiyede bulunuyor.

  • 2018'de yayınlanan bir çalışmada, Liverpool Üniversitesi'nden araştırmacılar, SPF nemlendiricilerin geleneksel güneş kremleriyle aynı seviyede koruma sağlayıp sağlayamayacağını görmek için UV fotoğrafçılığını kullandılar. Katılımcılardan güneş kremi veya SPF nemlendirici sürmelerini istediler ve ardından üzerlerine bir UV lambası tuttular.

  • Ardından araştırmacılar, yalnızca UV ışığını yakalayacak şekilde değiştirilmiş bir kamera kullanarak katılımcıların fotoğraflarını çekti. Bu fotoğraflarda, katılımcıların cildi güneş kreminin UV ışığını emdiği yerde daha koyu görünüyordu: Ne kadar koyu görünürse, koruma o kadar iyi oluyordu.

  • SPF nemlendiricili fotoğraflarda katılımcıların cildi daha az koyuydu. Bu da SPF nemlendiricinin geleneksel güneş kreminden önemli ölçüde daha az koruma sağlamasına rağmen hiç yoktan iyiydi. (Bu fotoğraflar aynı zamanda birçok kişinin güneş kremi sürerken göz çevresini özlediğini de ortaya çıkardı.)

    Diffey, "Ayrıca nemlendiriciler, eğlence amaçlı kullanım için tasarlanmış güneş kremlerinden daha kolay cildi yıkar" diyor.

  • KİMYASAL VE MİNERAL GÜNEŞ KREMLERİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

    Diffey, 'Kimyasal' ve 'mineral' isimleri, güneş kremlerinin UV ışığını engelleme şeklini ifade ediyor ve teknik olarak sırasıyla 'organik' ve 'inorganik' güneş kremleri olarak adlandırılmaları gerektiğini söylüyor.

  • "Organik güneş kremleri, UV ışınlarını emerek ve enerjiyi hissedemeyeceğimiz zararsız ısıya dönüştürerek çalışır, oysa inorganik güneş kremleri yalnızca UV ışınlarını emmekle kalmaz, aynı zamanda bir kısmını ciltten uzaklaştırır" diye açıklıyor.

  • Kimyasal güneş kremleri genellikle oksibenzon gibi bileşenler içerirken,

    Mineral güneş kremleri genellikle titanyum dioksit ve çinko oksit içerir.

  • Diffey, "Organik güneşten koruyucular, cilde daha kolay yayıldıkları için tüketiciler arasında en popüler olma eğilimindedir. İnorganik güneş kremleri genellikle ciltte beyazımsı bir görünüm bırakır, bu da daha koyu cilt tiplerinde daha belirgin olabilir." diyor.

  • Hangisini seçerseniz seçin, mutlaka giyinin, günün en sıcak saatlerinde güneşten uzak durun ve düzenli olarak yeniden uygulayın.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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