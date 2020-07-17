Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için özellikle yaz aylarında güneş kremi ve koruyucu kullanmak özellikle cilt sağlığı için önemlidir. Ancak; güneş kremi alırken dikkatli olmak gereklidir. Bunun yanında güneş kreminin faktörleri de cildinize göre uygun mudur buna özen göstermek şarttır. Artık günümüzde güneş kremleri birçok fonksiyonel özelliğe sahiptir. Güneşten korurken nemlendirmesi, gençleştirici etki sağlaması ve cildin yumuşamasına etkili olabilmektedir. Güneş kremleri her mevsim kullanılması gerekli olan cilt için önemli koruyucu etki taşıyan bir kremdir. Özellikle cildi hassas olan kişilerde daha fazla önem taşımaktadır.

Güneş Kremi Markaları

Bioderma Photoderm SPF 50 Kremi; özellikle yağlı ciltler için uygun olan, cilde doğal etki, sağlayarak cildin korunmasını sağlıyor. Bu sayede; güneş ışınlarının neden olduğu kırışıklıkları azaltarak erken yaşlanma belirtilerini hafifletiyor.

Priori Natural Daily Protection SPF 25 Kremi; kapatıcı özelliği taşıyan ve etkili bir koruyuculuk sağlayan kremin; en güçlü özelliği cildin yaşlanma etkilerini azaltmasıdır. Bu sayede anti- ageing etkisi yaratması etkili bir formül içermesinden kaynaklanmaktadır.

Dermalogica Solor Defense Booster SPF Kremi; anti enzime sahip, yeşil çay ve üzüm çekirdeği özünü formülünde taşıyan güneş kreminin; UVB ve UVA ışınlarının zararlı etkilerinden de etkili bir koruma sağlayarak, cilde kalkan oluşturuyor.

Murad Sheer Lustre Day Moisture SPF 15 Kremi; özellikle kuru ciltler için artı nemlendirici özelliğe sahip olan güneş kreminin; cildi kırışıklıklara karşı koruma, ince çizgilerin oluşmasını önleme gibi etkileri de bulunuyor. İçeriğinde shea ve avokado özü bulunan krem kuru ciltler için koruma etkisi sağlamaktadır.

Givenchy Hydra Sparkling SPF 30 Kremi; her cilt tipi için uygun olan güneş kremi içerdiği mineral pigmentlerinin etkisiyle sivilce izlerinde ve kızarıklıklarda etli fayda sağlıyor. Özellikle hassas ciltleri korumada oldukça etkili olan güneş kremi; cildi ferahlatan etkiye sahiptir.

Estée Lauder Daywear UV Base SPF 50 Kremi; Uv ışınlarından koruyan oldukça etkili antioksidan özelliği taşıyan güneş kremi; yaşlanma etkilerinin oluşmasını önleyerek güçlü bir koruma sağlıyor.

Lierac Sunific 2 SPF 15 Kremi; cildin nemlenmesini sağlayan, içeriğinde bir çok bitkisel yağ olan güneşe bağlı kırışıklıkları azaltan etkisiyle oldukça güçlü bir güneş kremidir.Ayrıca hücre koruyucu etkisi de bulunmaktadır.

Biotherm Güneş Vivo; 15 faktörlü olan güneş kremi; ciltte kahverengi leke oluşumunu ve kırışıklıkları önlemede etkili formül içeriyor. Güneşten korumaya etkili bir krem.

Shiseido Ultimate Sun Losyon; 50 faktörlü olan krem, güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruma sağlıyor, yaşlanma etkilerini önlüyor. Vücut için de kullanılabilmektedir.

Nuxe Ecran Prodigieux High Screen; 30 faktör içeren krem güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur, E vitamini içermesi düzenli olarak kullanabilmenize olanak tanıyor.

Bioderma Photoderm Max Fluid; iz yapmayan kokusuz ve 50 faktör koruyucu etkisi olan ve nemlendirme özelliği ile önemli bir kremdir. Hassas ciltler için düzenli kullanılabilir.

Avene Reflexe Solaire; hassas ciltler için yüksek koruma sağlayan 50 faktörlük krem; cildin rahatlamasını ve yumuşamasını da sağlamaktadır.

Lancome Genifigue Soleil; 30 faktör içeren güneş kremi etkili bir koruma sağlayarak cildi besleyici etki yapıyor.

La Roche Posay Anthelios Jel Krem; hassas ve alerjik cilde sahip kişiler için oldukça etkili bir güneş kremi. 50 faktör koruma özelliğine sahip krem yüz için ideal.

Lancaster Oil Sprey; yüksek koruma etkisi olan ve bunun yanında ayrıca bronzlaşmayı sağlayıcı etkisiyle de tercih edilebilecek güneş kremleri arasındadır. Yağsız bir etkiye sahip spreydir.