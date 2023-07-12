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Cooper, çok çeşitli türlerdeki filmlerde etkileyici performanslar sergilemiştir. Genellikle karmaşık karakterleri canlandırmada başarılıdır ve birçok farklı filmdeki rol çeşitliliğiyle dikkat çekmektedir. Bradley Cooper, sadece komedi filmlerinde değil, aynı zamanda drama türünde de etkileyici performanslar sergilemiştir. "Silver Linings Playbook", "American Sniper" ve "A Star Is Born" gibi filmlerdeki performanslarıyla eleştirmenlerden övgü almış ve birçok ödül adaylığı elde etmiştir. "American Sniper" filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Akademi Ödülü adaylığı kazanmıştır. Bradley Cooper oynadığı filmlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

Silver Linings Playbook (2012): Bradley Cooper, bipolar bozuklukla mücadele eden Pat Solitano karakterini canlandırır. Film, Pat'in hayata yeniden tutunma çabasını ve çılgın aileleriyle ilişkisini konu alır. Cooper, bu rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

A Star Is Born (2018): Cooper, bu filmde müzik yeteneği olan ama içine kapanık bir rock yıldızı olan Jackson Maine'i oynamaktadır. Film, Jackson'ın genç bir şarkıcı olan Ally (Lady Gaga) ile romantik bir ilişki kurmasını ve müzik kariyerlerinin yükselişini ve düşüşünü anlatır. Cooper aynı zamanda bu filmde yönetmenlik yapmış ve En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

The Hangover Serisi (2009-2013): Bu komedi serisinde Cooper, Phil Wenneck karakterini canlandırır. Filmde bir gece Las Vegas'ta geçen ve ertesi sabah başlarını belaya sokan üç arkadaşın maceraları anlatılır. Seri, eğlence dolu ve absürt olaylarla dolu bir yolculuğu izler. Bradley Cooper en iyi filmleri arasında yer almaktadır.

Limitless (2011): Ünlü aktör bu filmde Eddie Morra adlı bir yazardır. Morra, gizemli bir ilaç kullanmaya başladığında zihinsel kapasitesi dramatik bir şekilde artar. Ancak ilacın yan etkileri ve onunla ilişkili tehlikeler ortaya çıkar. Film, zekâ ve potansiyel üzerine bir gerilim hikayesini işler.

American Hustle (2013): Cooper, bu suç-drama filmde FBI ajanı Richie DiMaso'yu oynamaktadır. Film, 1970'lerde geçer ve birçok karakterin dahil olduğu büyük bir dolandırıcılık hikayesini anlatır. Cooper, bu rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Bu anlamda en iyi Bradley Cooper filmlerinden

American Sniper (2014): Yetenekli oyuncu, bu biyografik savaş drama filminde Chris Kyle karakterine hayat vermektedir. Kyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin en ölümcül keskin nişancısı olarak tanınan gerçek bir kişidir. Film; Kyle'ın Irak Savaşı'ndaki görevleri, kişisel zorlukları ve savaş sonrası yaşadığı travmaları ele alır.

Joy (2015): Cooper, bu biyografik drama filminde QVC'nin başkan yardımcısı Neil Walker'ı canlandırır. Film, gerçek hayattan esinlenen Joy Mangano'nun (Jennifer Lawrence) başarı hikayesini anlatır. Mangano, ev aletleri üzerine icatları olan bir girişimci ve televizyon şahsiyetidir.

The Place Beyond the Pines (2012): Bradley Cooper, bu dramatik suç filmde Avery Cross karakterini canlandırır. Film, bir motosiklet akrobatı olan Luke (Ryan Gosling) ile bir polis memuru olan Avery'nin hayatlarının kesiştiği bir hikayeyi anlatır. İkili arasındaki çatışma ve sonuçları, film boyunca derinlemesine incelenir.

Bradley Cooper, oyunculuk yeteneği, yönetmenlik becerisi ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir isimdir. Kendine özgü tarzı ve özverili çalışmalarıyla sinema dünyasında ve hayırseverlik alanında etkili bir rol modeldir. Bradley Cooper son filmi ise Son filmi Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur şeklindedir.