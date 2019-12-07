07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
10. Gomorrah 2008
Yönetmen: Matteo Garrone
Güney İtalya'daki Campania bölgesinde yılllarca hüküm süren, kökü Napoli ve Caserto'ya dayanan suç örgütü Camorra'nın hikâyesi... Roberto Saviano'nun kitabını temel alan “Gomorrah”, gelmiş geçmiş en gerçekçi mafya filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Filmde anlatılan olaylar, tarihsel açıdan yaşananları takip ediyor.
İtalyan mafyasının kökenlerini deşifre eden “Gomorrah”, sadece ABD dışından gelen en iyi mafya filmi değil; gerçekçi yaklaşımı nedeniyle türün en iyilerinden birisi aynı zamanda... İtalyan mafyasını ve sahip olduğu gücü, tarihsel perspektifiyle anlayıp kavramak için seyredilmesi gereken bir film. Cannes'da Jüri Büyük Ödülü'nü kazanmış, İtalyan Oscar'ları David Di Donatello ödüllerinde ise 7 dalda başarıya ulaşmıştı.
9. Dokunulmazlar 1987
(The Untouchables) Yönetmen: Brian De Palma
O yılların seyircisinin alışık olmadığı sert ve kanlı bir filmdi... Özellikle, Robert De Niro'nun oynadığı Al Capone'nin beyzbol sopasıyla kafa patlattığı sahne çok konuşulmuştu. Gerçeklerden yola çıkan bir filmdi. Eliot Ness ve Oscar Fraley'nin aynı adlı kitabından David Mamet tarafından sinemaya uyarlanmıştı.
İçki yasağı döneminde Chicago'da geçen film, kanun adamı Eliot Ness'in (Kevin Costner),dönemin en ünlü ve güçlü gangsteri Al Capone'yi yakalama sürecini anlatıyordu. O yıllarda daha çok korku gerilim filmleriyle tanınan usta yönetmen Brian De Palma, türe gerçekçi bir dokunuş getirmişti. Sean Connery'ye yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar kazandıran filmin müzikleri Ennio Morricone'ye aitti.
8. Sicilyalı - Yaralı Yüz 1983
(Scarface) Yönetmen: Brian De Palma
Dönemine göre çok farklı bir mafya filmi olmanın ötesinde daha sonraki yıllarda çok moda olacak uyuşturucu kartelleri filmlerinin öncülerinden biri olarak da kabul edilebilir. Film Miami'de 1980 yılında geçiyor. Kübalı göçmen Tony Montana (Al Pacino) uyuşturucu kartelini ele geçirir ama açgözlülüğü başına bela olur.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!