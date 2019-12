4. Bir Zamanlar Amerika'da 1984

(Once Upon a Time in America) Yönetmen: Sergio Leone

“The Irishman”i görüp “3 saati aşkın film mi olur?” diyenler uzak dursun... 3 saat 49 dakikalık bir film bekliyor onları ama seyir keyfi açısından zamanın su gibi akıp gittiğini söylemek mümkün... Harry Grey'in romanından Sergio Leone'nin de dahil olduğu kalabalık bir kadro tarafından sinemaya uyarlanan film, yaklaşık 35 yıllık bir dönemde olup bitenleri lineer olmayan bir hikâye kurgusuyla anlatıyor... İki arkadaşın çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık çağını kapsayan hayat hikâyesi, 20. yüzyıl ABD tarihinin kritik sayfaları arasında şekilleniyor...