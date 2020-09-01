Eylül ayı sözleri ve mesajları sıkça araştırılan arasında yerini aldı. Güz mevsiminin başlangıcı olan Eylül ayına gelmemiz ile birlikte en güzel eylül sözlerini ve mesajlarını haberimizde derledik. Türk edebiyatının birçok şairi eylül ile ilgili unutulmaz şiirler kaleme almıştır. Ayrıca Türk edebiyatının psikolojik romanda önde gelen isimlerinden Mehmet Rauf'un "Eylül" romanı bir döneme karakterini vermiştir. Türk müziğinde ise unutulmaz sanatçı Alpay'ın "Eylül'de gel" şarkısı bir kuşağa damgasını vurmuştur. İşte 2020'nin en iyi ve en güzel eylül ayı sözleri...
EYLÜL SÖZLERİ 2020
Eylül seninle bir yaşam ömür boyu mutluluğun ifadesidir.
Eylül bir ay değil, bir aylık bir mevsim. Haşmet Babaoğlu
Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla. Eylül'ü konuşalım (Cemal Süreya)
Gökyüzündeki yıldızlar dahi Eylül ayında parıldaması bir başka olmaktadır.
Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bir bir başka parlar.
Eylül’dür ya; yaprak her tuttuğu daldan önce kurur, sonra düşer. İnsandır ya; o da her güvendiği daldan önce kırılır, sonra düşer…
Eylül toparlandı gitti işte
Ekim falan da gider bu gidişle
Tarihe gömülen koca koca atlar
Tarihe gömülür o kadar
(Turgut Uyar)
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