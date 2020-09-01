Eylül ayı sözleri ve mesajları sıkça araştırılan arasında yerini aldı. Güz mevsiminin başlangıcı olan Eylül ayına gelmemiz ile birlikte en güzel eylül sözlerini ve mesajlarını haberimizde derledik. Türk edebiyatının birçok şairi eylül ile ilgili unutulmaz şiirler kaleme almıştır. Ayrıca Türk edebiyatının psikolojik romanda önde gelen isimlerinden Mehmet Rauf'un "Eylül" romanı bir döneme karakterini vermiştir. Türk müziğinde ise unutulmaz sanatçı Alpay'ın "Eylül'de gel" şarkısı bir kuşağa damgasını vurmuştur. İşte 2020'nin en iyi ve en güzel eylül ayı sözleri...